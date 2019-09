Diese Gründe seien im Einzelnen:



1. Die finanzielle Lage der Autohersteller zeige sich gefestigt und bleibe solide. Trotz den fallenden operativen Margen könnten viele Fahrzeugproduzenten auf eine robuste Finanzlage zählen. Die steigenden Investitionsausgaben, welche seit 2013 zu beobachten seien, würden sich durch vorangegangene äußerst profitable Geschäftsjahre finanzieren und seien entsprechend kein Grund zur Besorgnis. Gleich nach der globalen Finanzkrise hätten Unternehmen ihre Investitionsausgaben gekürzt und Effizienzpotenziale ausgenutzt, sodass sie heute über eine weit bessere Verfassung verfügen würden.



2. Die Sicherheitsmarge sei groß genug, da sich die Bewertung der Industrie auf historischen Tiefstständen bewege. Die aktuellen Bewertungsindikatoren würden bereits eine signifikante Vernichtung von Shareholder Value über die nächsten Jahre implizieren.



3. Trotz struktureller Veränderungen, welche die Automobilindustrie zwingen würden ihre Geschäftsmodelle zu überprüfen, bleibe die Industrie hochgradig kapitalintensiv. Dies bedeute, dass die Einstiegsbarrieren weiterhin hoch seien. Dies befähige traditionelle Autobauer, um neue technologische Trends zu konkurrieren. Die Geschichte der US-Firma Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zeige deutlich, dass es viele Jahre brauche, um ein kapitalintensives Geschäftsmodell nachhaltig und profitabel zu etablieren.



4. Historisch gesehen sei der beste Zeitpunkt für eine Investition in Automobilaktien dann, wenn die Gewinne substanziell unter Druck kämen und die Markterwartungen auf Tiefstständen notieren würden. Es seien keine Anzeichen zu sehen, warum es dieses Mal anders sein sollte als in den vergangenen 30 Jahren.



Abschließend sage D'Argenio: "Aktien steigen im Wert nicht einfach an, weil sie günstig sind. Gewisse Signale sind hierzu notwendig. Bereits eine bescheidene Erholung des chinesischen Markts kann diese Funktion ausüben und für eine Neubewertung des Automobilsektors sorgen. Aktuell ist die Erwartungshaltung gegenüber Autoherstellern extrem tief, was bedeutet, dass schon eine leichte Aufhellung im chinesischen Automarkt einen signifikanten Schub bei den Aktienkursen auslösen kann." (10.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Diego D'Argenio, Teamleiter Global ESG Integrated bei Swisscanto Invest, analysiert das Segment der Automobilaktien.Über die vergangenen Monate habe ein großes Interesse am Thema "Value Aktien" seitens Investoren festgestellt werden können. Zurückzuführen sei dieser Umstand unter anderem auf die enttäuschende Performance von "Value Aktien" über die vergangenen Jahre. "Nicht wenige Fachbeiträge kamen zum Schluss, dass die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Renditen ein Resultat struktureller Veränderungen sind. Entsprechend werden auch die Zukunftsaussichten von Substanzaktien nicht sehr verheißungsvoll gesehen. Doch die Beleuchtung des Themas aus einer "Bottom-up Perspektive" lässt auch andere Schlüsse zu", so Diego D'Argenio, Teamleiter Global ESG Integrated bei Swisscanto Invest.Dazu nehme D'Argenio die europäische Automobilindustrie unter die Lupe: "Zweifellos gelten Automobilaktien aufgrund ihrer aktuell tiefen Bewertung als gute Beispiele für Value-Titel. Europäische Automobilhersteller verloren fast 13 Prozent über die vergangenen zwölf Monate (STOXX Europe Automobiles Index bis 30.08.2019), wobei die bekannten Namen mit minus 8 Prozent bis minus 25 Prozent nochmals stärker nachgaben. Im gleichen Zeitraum lag der breite europäische Aktienmarkt mit 2,2 Prozent im Plus. Investoren mieden in jüngerer Vergangenheit dieses Segment, da sich europäische Automobilhersteller sinkenden Verkaufszahlen, abnehmender Profitabilität und steigenden Investitionsausgaben gegenübersahen. Letztere sind unter anderem notwendig, um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge auf dem Markt weiter zu erhöhen."Weiter meine der Aktienmarktexperte: "Viele der aktuellen Herausforderungen können weder einfach noch schnell gemeistert werden. Und es vergehen noch einige Quartale, bevor der breite Markt den wahren Wert, welcher der Automobilindustrie innewohnt, entdeckt. Vier Gründe machen eine Investition zum heutigen Zeitpunkt attraktiv."