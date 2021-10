Doch auch Toyota sei schließlich im September zu Stilllegungen von Produktionslinien bzw. Produktionsausfällen von mehreren 100.000 Fahrzeugen gezwungen gewesen. Die relative Stärke von Toyota drücke sich aber dennoch in der Tatsache aus, dass die Japaner im Laufe der ersten neun Monaten 2021 in den USA mit rund 1,9 Mio. Einheiten mehr Autos hätten absetzen können als der jahrzehntelange Primus General Motors mit 1,8 Mio. Fahrzeugen.



Trotz bereits existierender Versorgungsengpässe hätten interessanterweise Automobil-Hersteller wie Volkswagen oder Daimler im ersten Halbjahr 2021 Rekordergebnisse verzeichnet. Bei den Zulieferern sehe die Lage hingegen grundsätzlich bescheidener aus. Während der Lichtsystem- und Fahrzeugelektronik-Spezialist HELLA Mitte September eine "Gewinnwarnung" habe veröffentlichen müssen, habe BMW Ende September gar mit einer Anhebung der Gewinnprognose trotz Zeiten des Chip-Mangels verblüfft. Derweil dieses Jahr weltweit über alle Konzerne rund 7 Mio. bis 10 Mio. Autos infolge der Versorgungsengpässe nicht gefertigt bzw. ausgeliefert werden könnten, dürfte BMW hier mit nur 90.000 bis 100.000 Fahrzeugen noch relativ gut davonkommen. Wörtlich habe es bei den Münchenern geheißen: "Die BMW AG erwartet jedoch, dass anhaltend positive Preiseffekte bei den Neu- und Gebrauchtwagen im Gesamtjahresergebnis die negativen Absatzeffekte überkompensieren."



Eine scheinbar traumhafte Situation zumindest einiger Automobil-Hersteller, die sich eine derartige Konstellation angesichts ewigwährender massiver Rabattschlachten seit Jahrzehnten gewünscht haben dürften: Wow, Preiseffekte schlagen Mengeneffekte! Geschuldet sei das allerdings auch dem Fakt, dass die Hersteller infolge der Mangelwirtschaft tendenziell bevorzugt hochpreisige, margenstarke Fahrzeuge statt Kleinwagen produzieren würden, getreu dem Motto: Porsche statt Polo!



Angesichts der fehlenden Halbleiter und der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 die Produktion aufnehmen würden, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins übernächste Jahr erstrecken. Grundsätzlich würden die Analysten davon ausgehen, dass die Prognosesenkung von HELLA der Auftakt für weitere Ausblick-Verschlechterungen anderer Branchenunternehmen sei. BMW dürfte mit der Prognoseanhebung eher die Ausnahme darstellen.



Ernüchternd sei einmal mehr die Tatsache, dass sich selbst die Experten der Konzerne bei der Chip-Planung völlig verkalkuliert hätten! Schließlich gelte nach wie vor: Niemand könne in die Zukunft sehen! Auch die Brancheninsider würden nur mit Wasser kochen! Beunruhigen dürfte die Frage nach dem nächsten Teile-Engpass der Auto-Industrie. Und dafür gebe es mit Blick auf das Hochfahren der Elektromobilität und das Auslaufen des Verbrennungsmotors einen klaren Kandidaten: Die Batterie. (15.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Chip-Mangel an allen Ecken und Enden - die Automobil-Industrie leidet weltweit unter einem nie dagewesenen Teile-Engpass, hervorgerufen durch Corona, bzw. in der Folge durch von der Auto-Industrie nicht georderte Halbleiter, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund der Produktions- bzw. Bestellstopps der Auto-Industrie hätten die Halbleiter-Hersteller verstärkt Verträge mit Unternehmen der Kommunikationsindustrie bzw. Unterhaltungselektronik abgeschlossen, da infolge des massiven Ausbaus des Home-Offices die Nachfrage nach Smartphones, Laptops und Unterhaltungselektronik sprunghaft angestiegen sei. Der Chip-Mangel habe sich zusätzlich durch Corona- und Naturkatastrophen-bedingte Produktionsausfälle der Halbleiter-Industrie aber auch durch temporäre Schließungen chinesischer Häfen verschärft.Während alle Automobil-Hersteller von Teile-Engpässen betroffen seien, scheinen doch Tesla, BMW und zunächst auch Toyota etwas besser durch die Chip-Krise gekommen zu sein. Die Japaner hätten im Rahmen der Tsunami-Katastrophe von März 2011 ihr Logistik-Konzept umgestellt. Habe Toyota als Erfinder und Meister der Just-in-time-Fertigung gegolten, hätten die Japaner nach der verheerenden Unterbrechung von Lieferketten infolge des Tsunamis vor zehn Jahren einen "Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs" erarbeitet, der u.a. eine größere Lagerhaltung von wichtigen Bauteilen für einen Überbrückungszeitraum von bis zu sechs Monaten vorsehe.