Wien (www.aktiencheck.de) - Ein vergleichsweise ruhiger Tag am Aktienmarkt hinderte den Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gestern nicht daran, ein neues Allzeithoch zu erklimmen, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA habe die Aktie des Getränkeherstellers PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) um 1,8 Prozent nachgegeben. Der Konzern habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Gleichzeitig habe das Unternehmen jedoch davor gewarnt, dass der starke Dollar wieder einen Prozentpunkt Wachstum beim unbereinigten Umsatz kosten werde.In Deutschland ruhe der Handel mit Aktien heute aufgrund des Tags der deutschen Einheit. In Europa würden in Kürze die Quartalszahlen von England's größter Handelskette, Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF), erwartet. (03.10.2018/ac/a/m)