Bonn (www.aktiencheck.de) - Europäische Fahrzeughersteller kaufen wegen noch relativ geringer Absatzzahlen für die Produktion von E-Autos bisher viele elektronische Bauteile bei Zulieferern ein, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Das könnte sich angesichts der rasant wachsenden Zulassungszahlen in diesem Segment bald ändern, da sich die eigene Herstellung immer mehr lohne. Die Ausgaben für elektronische Komponenten würden sich bei einem vollelektrischen Pkw auf insgesamt rund 54 Prozent der Kosten gegenüber 21 Prozent bei Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb belaufen. Um den Aufwand zu reduzieren, würden daher viele Hersteller planen, in Zukunft mehr Bauteile selbst zu produzieren. Gleichzeitig könnten dadurch Produktionsketten besser kontrolliert und vorhandene Ressourcen in den Unternehmen weiter genutzt werden. Dirk Steffen von Postbank Research erwarte, dass sich das so genannte Insourcing für die Automobilhersteller in Form höherer Margen auszahle, wenn die Absatzzahlen bei E-Autos weiterhin so dynamisch wachsen würden. Anleger sollten bei europäischen Autoaktien angesichts der strukturellen Herausforderungen der Branche sowie der bereits sehr guten Performance aber dennoch vorsichtig bleiben. (04.12.2020/ac/a/m)





