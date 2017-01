Wien (www.aktiencheck.de) - Ein neuer Absatzrekord in den USA - mit 17,55 Mio. verkaufter Fahrzeuge konnte das Rekordjahr 2015 (17,47 Mio.) nochmals übertroffen werden - sorgte gestern bei vielen Autobauern für deutliche Zugewinne, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weniger gut habe es hingegen für den größten Warenhausbetreiber der USA ausgesehen. Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO) habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2016 deutlich nach unten korrigieren müssen. Hauptursache laut Konzernspitze seien Rückgänge im Uhren- und Handtaschensegment gewesen. Nachbörslich habe die Aktie bis zu 9,2% an Wert verloren. Macy's wolle nun rund 10.000 Jobs streichen und etwa 60 Filialen schließen.Derweil habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe einen weiteren Rechtsstreit mit den US-Behörden mittels eines USD 95 Mio. Vergleiches beigelegt. Der Bank sei vorgeworfen worden, über einige Scheingesellschaften im Jahr 2000 Steuern in "zweistelliger Millionenhöhe" hinterzogen zu haben. (05.01.2017/ac/a/m)