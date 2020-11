Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Lockdowns im Frühjahr 2020 hatten zur Folge, dass das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um sieben Prozent im Vergleich zum Vorquartal sank, so die Analysten von Postbank Research.



Die kürzlich verkündeten Beschränkungen des Alltagslebens dürften die Weltwirtschaft nun weit weniger treffen, da die Restriktionen nicht mehr so weitreichend seien und bis dato "nur" in einigen europäischen Ländern implementiert worden seien. Am stärksten würden auch diesmal wieder der Beherbergungs-, der Freizeit- und der Transportsektor, die circa zehn Prozent zum gesamten europäischen BIP beitragen würden, unter den Einschränkungen leiden. Allerdings sei die Ausgangsbasis, von der aus die Rückgänge in diesem Quartal erfolgen würden, deutlich niedriger als im zweiten Quartal, weshalb der BIP-Einfluss allein aus mathematischen Gründen nicht so stark ausfallen könne wie damals.



Die Industrie und die Bauwirtschaft seien momentan nicht von Einschränkungen betroffen. Stützend wirke auch, dass die meisten Schulen noch geöffnet bleiben würden. Sollten erwerbstätige Eltern ihre Kinder wieder zu Hause betreuen müssen, würde dies das jeweilige BIP schätzungsweise um 2,5 Prozentpunkte pro Quartal mindern. Die asiatischen Länder hätten pandemiebedingte Restriktionen hinter sich, während in den USA nur sehr begrenzte Einschränkungen in Kraft seien, weshalb die Weltwirtschaft insgesamt auf dem Wachstumspfad bleiben sollte, obwohl es in Teilen Europas zu Rückgängen des BIP im vierten Quartal kommen dürfte. (05.11.2020/ac/a/m)



