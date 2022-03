Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Der russisch-ukrainische Konflikt und die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen bergen das Risiko einer Stagflation, so die Experten von Carmignac.



Die Weltwirtschaft sei durch den Konflikt in der Ukraine mit einem dreifachen Schock konfrontiert: Störungen bei Energie, Nahrungsmitteln, Metallen, Düngemitteln und Luftfracht; Ungewissheit durch den Zusammenbruch der geopolitischen Ordnung nach dem Kalten Krieg und das Risiko weiterer Eskalation; mögliche Zahlungsausfälle russischer und ukrainischer Unternehmen.



Den Schätzungen des Unternehmens zufolge könnte der Krieg das Wachstum in Europa um 0,5 bis 2 Prozentpunkte beeinträchtigen und die Inflation auf Ganzjahresbasis um 1,1 bis 1,7 Punkte zusätzlich erhöhen. Für die Vereinigten Staaten wären die Auswirkungen geringer und lägen je nach Schweregrad der Szenarien zwischen -0,2 und -0,5 Punkten in Bezug auf das Wachstum und zwischen +0,7 und +1,2 Punkten in Bezug auf die Inflation. (07.03.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.