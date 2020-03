Auf der Aktienseite sei die Lage etwas besser, da die wichtigsten Aktienmärkte im asiatischen Raum weiterhin sehr liquide seien. Der A-Aktienmarkt Chinas (Shanghai und Shenzhen) sei in dieser Hinsicht außergewöhnlich und habe in diesem Jahr bisher eine sehr deutliche Outperformance gegenüber dem Rest der Welt erzielt. Es sei daran erinnert, dass der Markt für A-Aktien weitgehend von der heimischen Wirtschaft bestimmt werde (die ausländische Beteiligung liege nach wie vor im einstelligen Bereich), und dass China im Kampf gegen das Coronavirus der Welt voraus sei.



Die chinesische Regierung habe es geschafft, nach mehr als zwei Monaten der Abriegelung etwa 80 Prozent ihrer Wirtschaftstätigkeiten wieder zu aktivieren und konzentriere sich nun auf die wirtschaftliche Belebung. Wie Bloomberg am 23. März in einem Artikel geschrieben habe, "schwimmt China in Bargeld mit den günstigsten Finanzierungen seit 2006". Dies stehe in starkem Gegensatz zur Situation in den USA, wo der Renditeabstand zwischen den US-Commercial-Papers und den risikofreien Zinssätzen den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008 erreicht habe.



Hongkong, Taiwan und Korea hätten ihre Liquidität ebenfalls gut erhalten, da die nationalen Investoren auf diesen Märkten (sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger) in der Regel über hohe Barreserven verfügen würden. Sie würden von einer Kaufmöglichkeit angelockt, die sie als einmalige Gelegenheit im Jahrzehnt wahrnehmen könnten. Mit anderen Worten: Jeder ausländische Investor, der an einem dieser Märkte verkaufen möchte, werde wahrscheinlich einen lokalen Käufer finden. Die Stabilität des chinesischen RMB und des Taiwanesischen Dollars seien weitere Gründe, warum diese beiden Märkte relativ sichere Handelsplätze seien.



In Südostasien (Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen) sei die Situation komplizierter. Die Währungen dieser Länder hätten in den letzten Tagen starke Abwertungsbewegungen erfahren, die einen starken Verkaufsdruck von ausländischen Investoren ohne ein großes nationales Kaufinteresse ausgelöst hätten.



Eine Reihe von Unternehmen in diesen Märkten hätten Tag für Tag einen "Limit-Down" erfahren und seien infolgedessen vom Handel ausgesetzt worden. Und das, obwohl ein Ölpreis von 22 Dollar pro Barrel eigentlich ein Grund zum Feiern hätte sein sollen. Diese Märkte könnte man als völlig entkoppelt und die Bewertungen als bedeutungslos bezeichnen. Das erkläre, warum China-Fonds heutzutage in der Regel eine bessere Performance als Asien-Fonds aufweisen würden.



Die entscheidende Frage ist, ob wir eine zweite Welle von Ausbrüchen in China erleben werden, so die Experten von JK Capital Management. Leider habe sich die Situation in Korea, Singapur und Hongkong in den letzten Tagen verschlechtert, da auch Staatsangehörige dieser Länder aus Europa zurückgekommen seien, die Krankheit mitgebracht hätten und die Quarantänemaßnahmen missachtet hätten.



Die Situation in China scheine jedoch unter Kontrolle zu sein. Und das sei die wichtigste Nachricht für den Rest der Welt, der genau beobachte, während er am Rande des Abgrunds stehe. (Ausgabe vom 23.03.2020) (25.03.2020/ac/a/m)





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Asiatische Anleihen verzeichneten in der vergangenen Woche starke Kursrückgänge, als eine Welle der Risikoreduzierung über die globalen Märkte hinwegfegte, so Fabrice Jacob, CEO von JK Capital Management Ltd., Hong Kong - ein Unternehmen der La-Française-Gruppe.Als die Infizierungen und Sterberaten des COVID-19-Virus weltweit gestiegen seien und die Mehrheit der westlichen Industrieländer begonnen habe, ihre Bevölkerung durch massive Einschränkungen zu schützen, seien die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen der Krankheit sichtbar geworden. Die asiatische Anleiheklasse in US-Dollar, die während des Ausbruchs in China mit einer gewissen relativen Stabilität und sogar mit einer überdurchschnittlichen Performance im Februar und Anfang März gehandelt worden sei, habe nach den starken Kurseinbußen in den USA und Europa in der vergangenen Woche eine deutliche Zunahme der Volatilität verzeichnet. Bedenken über die mögliche Auflösung von Hedgefonds-Positionen hätten die Situation verschärft, insbesondere in den USA, wo ein großes ETF-Exposure am US-Anleihenmarkt zu einem deutlichen Anstieg willkürlicher Verkäufe von Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen geführt habe.Unterdessen sei die Möglichkeit der Sell-Side-Institutionen, Liquiditätspuffer für den Markt bereitzustellen, aufgrund der im Zuge der Finanzkrise von 2008 auferlegten Dodd-Frank-Regeln, stark eingeschränkt worden. In einem solchen Umfeld sei es nicht überraschend, dass die Kurse festverzinslicher Anlagen begonnen hätten, sich deutlich von den Fundamentaldaten abzuheben. Trotz Anzeichen einer Stabilisierung des Virusausbruchs in China hätten alle Sektoren in Asien, die outperformed hätten, leider nur wenig von der globalen Abwärtsbewegung und den liquiditätsbedingten Verkäufen profitiert.Allerdings sollte beachtet werden, dass die Märkte trotz dramatischer Nachrichtenlage letztendlich ihren Tiefststand finden würden, sobald sich die Verbreitung des Virus unweigerlich stabilisiere - insbesondere angesichts der umfassenden monetären und fiskalpolitischen Anreize an praktisch jedem wichtigen Finanzzentrum der Welt. Ein ermutigendes Zeichen auf dem asiatischen Hochzinsmarkt sei die Ankündigung von Rückkäufen von Unternehmensanleihen. Obwohl diese Angebote bisher zu erheblich reduzierten Bewertungen erfolgt seien, habe sich diese Entwicklung während des vergleichbaren Marktcrashs von 2008 als einer der wichtigsten Katalysatoren für eine mögliche Marktstabilisierung erwiesen.