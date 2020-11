Weniger erfolgreich für die Demokraten sei jedoch das Rennen um den Senat gewesen. Hier zeichnesich ein Ergebnis von 49/51 bzw. maximal 50/50 (eine Stichwahl um einen Senatorensitz in Georgia finde erst Anfang Januar statt) zu Gunsten der Republikaner ab. Somit würden wir uns in einem "Lame Duck"-Szenario befinden und die heraufbeschworene "Big Blue Wave" dürfte ausbleiben.



Für die Aktienmärkte sei diese Entwicklung durchaus positiv zu sehen. Wesentlich strengere Regulierungen oder die geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer von 21% auf 28% dürften bei einem von Republikanern dominierten Senat quasi nicht durchführbar werden für Joe Biden. Viel wahrscheinlicher sei hier wohl ein Anheben des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer auf ähnliche Niveaus, wie unter den anderen republikanischen Präsidenten. Die Reaktion auf den Rentenmärkten, die 10-jährige Treasury-Rendite sei von 0,83% auf 0,73% gefallen, zeige, dass die Anleger auf den Anleihemärkten mit keinen großzügigen Fiskalpaketen und nur moderaten Investitionsprogrammen rechnen würden. Gerade bei den derzeitigen Bewertungsniveaus und in Kombination mit dem weiterhin expansivem Zinsumfeld sollten sich diese Rahmenbedingungen mittelfristig positiv auf die Aktienmarktentwicklung auswirken.



Kurzfristig könne es aber durchaus noch Rücksetzer geben: einerseits seien mit einem republikanischen Senat die Chancen auf ein schnelles und umfassendes Fiskalpaket spürbar gesunken, andererseits sei die Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen alles andere als erfreulich. Kurzfristige Rücksetzer seien demnach durchaus zu erwarten, darüber hinaus sei das derzeitige (wahrscheinliche) Wahlergebnis aber durchaus unterstützend für den positiven Aktienmarktausblick 2021 der Raiffeisen Bank International AG. (05.11.2020/ac/a/m)





