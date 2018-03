Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA dürfte die heute zur Publikation anstehende Meldung zum Minus in der US-Handelsbilanz für den Januar 2018 Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Jahr 2016 habe im Monatsdurchschnitt der Fehlbetrag bereits bei 42,1 Mrd. USD gelegen und sei in 2017 auf 47,3 Mrd. USD gestiegen. Im Januar 2018 würden die Analysten mit einem Minus von 55,2 Mrd. USD rechnen (Januar 2017: - 48,7 Mrd. USD). Im gleitenden 12-Monatsdurchschnitt sollte damit das Minus weiter auf 572 Mrd. USD angestiegen sein. Das US-Wirtschaftswachstum würden die Analysten weiterhin in der Region von rund 2,5% sehen. Eine Trendumkehr beim Minus in der US-Handelsbilanz sei vorerst nicht absehbar.



Es drohe die Eskalation des Handelskonflikts mit den USA und damit könnte der US-Dollar, der gestern zum Euro auf rund 1,24 USD nachgegeben habe, kurzfristig weiter auf der Verliererseite bleiben. (07.03.2018/ac/a/m)





