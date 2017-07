Zusatzinformationen



"Wir stehen weder auf der einen, noch der anderen Seite. Wir ergreifen nicht Partei. Aber: Der Konflikt am Golf geht nicht nur die an, die dort miteinander im Zwist liegen, sondern betrifft auch uns und unsere Interessen. Das gilt für den Kampf gegen IS, aber auch für die Stabilität einer Region, die von Krisen, Spannungen und Krieg schwer gezeichnet ist und vor großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunftsherausforderungen steht."



Deshalb appelliert der Außenminister an die Konfliktparteien, den Golfkooperationsrat zu einem starken Forum der Zusammenarbeit und Konfliktlösung werden zu lassen. "Was es jetzt braucht, ist ein ernsthafter Dialog zwischen den Beteiligten, um konstruktive Lösungsansätze durch Verhandlungen zu entwickeln."



‎Entschieden gegen Terrorismus



Für eine Einhegung des Konflikts sind auf allen Seiten Verständnis für die Sorgen des Anderen und die Bereitschaft zum Kompromiss gefordert. Außerdem bedarf es konkreter und praktikabler Antworten auf die Beschwerden zwischen den Konfliktparteien. Das gilt umso mehr, wenn es um Terrorismusfinanzierung geht. Bei seinem ersten Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Al-Jubeir in Djidda machte der Außenminister dies deutlich.



Sigmar Gabriel betont: "Die Finanzierung von Terrororganisationen und Extremisten - durch wen und von wo auch immer - zu unterbinden, das ist nach unserer Überzeugung dringend geboten: ohne Wenn und Aber, praktikabel und transparent. Wenn es gelänge, dafür bessere Mechanismen zu entwickeln, dann könnte diese Krise am Ende sogar zukünftig

unsere Instrumente im Kampf gegen den Terrorismus stärken. Aber dafür braucht es guten Willen, Deeskalation und Dialog auf allen Seiten."



Im Zentrum der Verhandlungen müsse stehen, wieder zu einer guten Nachbarschaft im Golfkooperationsrat zu kommen.



Am Dienstag (04.07.) reist der deutsche Außenminister von Abu Dhabi in die katarische Hauptstadt Doha. (04.07.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Er ist der erste hochrangige westliche Politiker, der seit dem Beginn der Katar-Krise in die Region reist: Außenminister Sigmar Gabriel brach am Montag (03.07.) zu einem dreitägigen Besuch in Richtung arabischer Halbinsel auf, so das Auswärtige Amt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar wirbt er um Kompromissbereitschaft bei den Konfliktparteien.Streit unter BrüdernIn einer Region, die ohnehin durch Spannungen, Instabilität, Krisen, Staatszerfall und Krieg erschüttert ist, kam es in den vergangenen Wochen zu einem Zerwürfnis zwischen den Staaten des Golfkooperationsrates. Seit Anfang Juni wird Katar von seinen Nachbarstaaten isoliert, die dem Emirat unter anderem Terrorismusfinanzierung vorwerfen. Der deutsche Außenminister äußerte vor Abflug: "Wir sorgen uns, dass Misstrauen und Uneinigkeit letztlich alle Seiten und die Golf-Halbinsel als ganze schwächen könnten."Gabriel ist deshalb vor Ort, um sich ein umfassendes und differenziertes Bild von der Lage zu machen. In mehreren bilateralen Gesprächen mit Regierungsvertretern in Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar tritt er für einen Abbau der akuten Spannungen ein. Im Vorfeld betonte er: