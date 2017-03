"Unsere oberste Priorität ist es, die Unsicherheit abzubauen, die die Entscheidung des Vereinigten Königreiches unseren Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Mitgliedstaaten bereitet", heißt es weiter in der Erklärung des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs. Ratspräsident Tusk sagte vor Journalisten in Brüssel, es sei kein glücklicher Tag, weder für Europa noch für knapp die Hälfte der britischen Wähler, die gegen den Brexit gestimmt hatten. In den Verhandlungen gehe es nun um "Schadensbegrenzung" für beide Seiten, so Tusk.



Mit dem heutigen Tag und dem Austrittsantrag gemäß Artikel 50 des Vertrages von Lissabon beginnt eine Frist von zwei Jahren zum Austritt Großbritanniens.



Kommissionspräsident Juncker ist heute und morgen in Malta beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP). Zusammen mit Maltas Premier Joseph Muscat und EU-Kommissar Vella nimmt Juncker heute ab 17:30 Uhr an einem Bürgerdialog teil, der live auf EbS und auf Facebook verfolgt werden kann.



Im Zusammenhang mit dem Weißbuch der Kommission zur Zukunft der EU hält Juncker morgen gegen 12:45 Uhr eine Rede auf dem EVP-Kongress zur weiteren Entwicklung der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten in den kommenden drei Jahren. Die Rede wird ebenfalls live auf EbS übertragen. (29.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat heute (Mittwoch) den offiziellen EU-Austrittsantrag der britischen Premierministerin Theresa May erhalten, so die Europäische Kommission in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Europäische Rat gab danach eine gemeinsame Erklärung ab. "Wir bedauern, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen wird. Aber wir sind bereit für den Prozess, der nun folgt", heißt es darin. In diesen Verhandlungen werde die EU einig sein und ihre Interessen bewahren. Kommissionspräsident Juncker wird heute bei einem Bürgerdialog in Malta Stellung nehmen. Morgen wird Juncker beim Kongress der Europäischen Volkspartei in Malta eine Rede zur Zukunft der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten halten.