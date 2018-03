Paris (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft im Euroraum präsentiert sich nach wie vor in blendender Verfassung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die Arbeitslosenquote habe im Januar mit 8,6 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2008 verharrt und das Gros der Stimmungsindikatoren weise immer noch ein erfreuliches Niveau auf. Die Inflation nehme aber nach wie vor keine Fahrt auf; einer ersten Schätzung von Eurostat zufolge sei die Teuerungsrate im Februar gegenüber dem Vormonat sogar von 1,3 auf 1,2 Prozent geschrumpft. Die Europäische Zentralbank, die eine Inflation von "nahe, aber unter 2 Prozent" anstrebe, dürfte daher wohl kaum noch in diesem Jahr mit dem Gedanken einer Leitzinserhöhung spielen.



Dennoch präsentiere sich der Euro weiterhin recht robust, auch im Vergleich zum Australischen Dollar; im Fachjargon "Aussie" genannt. Und dies, obwohl die Inflation in Down Under mit 1,9 Prozent ein deutlich höheres Niveau aufweise als im Euroraum und einige Ökonomen im Spätsommer eine Leitzinserhöhung erwarten würden; aktuell liege der australische Schlüsselzins bei 1,5 Prozent. In trockenen Tüchern sei die Zinserhöhung aber noch lange nicht. Vor allem der in manchen Regionen Australiens sehr heiß gelaufene Immobilienmarkt dürfte infolge einer Zinserhöhung kräftig unter Druck geraten. Dass der wichtigste Handelspartner China zuletzt nicht ganz so erfreuliche Konjunkturdaten präsentiert habe, dürfe dem Aussie ebenfalls keinen Schub verleihen. (02.03.2018/ac/a/m)







