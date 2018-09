Paris (www.aktiencheck.de) - Die Währung in Down Under obenauf - ein zuletzt eher selten zu beobachtender Trend. Eine mögliche Erklärung: Die US-Zölle auf chinesische Waren sind mit 10 Prozent geringer ausgefallen, als Markteilnehmer im Vorfeld vermutet hatten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Damit einhergehend sei auch die Gefahr gesunken, dass Chinas Wirtschaft kurzfristig kräftig an Fahrt verliere und daher weniger Waren - vor allem Rohstoffe - aus Australien nachfrage. Das Reich der Mitte sei für den fünften Kontinent der wichtigste Handelspartner.



Dass der Australische Dollar mit der jüngsten Rally einen nachhaltigen Aufwärtstrend eingeläutet habe, sei allerdings alles andere als eine ausgemachte Sache. Wahrscheinlicher dürfte das Szenario sein, dass der im Fachjargon so genannte "Aussie" schon bald wieder seine Gewinne zum Euro abgeben könnte. Zwar habe das BIP für das zweite Quartal mit einem Plus von 0,9 Prozent durchaus positiv überraschen können, doch es seien vor allem die Aussichten, die Anleger beunruhigen würden. Befürchtet werde vor allem, dass der hoch verschuldete Privatsektor aufgrund geringer Einkommenszuwächse, einer restriktiveren Kreditvergabe, des heiß gelaufenen Immobiliensektors und steigender Hypothekenzinsen seinen Konsum weiter reduzieren könnte. Und: Da Philip Lowe, Chef der australischen Notenbank, einer kurzfristigen Leitzinserhöhung jüngst bereits eine Absage erteilt habe, spreche nicht viel für einen nachhaltig aufwertenden "Aussie". (21.09.2018/ac/a/m)



