Linz (www.aktiencheck.de) - Seit mehr als 20 Jahren ist das jährliche Wirtschaftswachstum in Australien positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Australien gelte als Rohstofflieferant für den asiatischen Raum. Der Wirtschafsaufschwung in dieser Region, sowie die global hohe Nachfrage nach Rohstoffen, würden die Antwort für den langjährigen Aufschwung liefern. Rohstoffe wie Kohle, Eisenerz und Erdgas würden zu den wichtigsten Exportgütern zählen. Der Export von flüssigem Erdgas werde laufend ausgebaut und Australien werde voraussichtlich in vier bis fünf Jahren Katar als weltgrößter Anbieter ablösen. Seit knapp 40 Jahren sei Australien größter Exporteur von Steinkohle. Wichtigster Abnehmer sei China.



Die gestiegenen Rohstoffpreise aus 2016 hätten für einen festen Australischen Dollar (AUD) gesorgt. Da sich allmählich eine Bodenbildung bei den Rohstoffpreisen abzeichne, sei auch mit einer Verlangsamung des Trends in EUR/AUD zu erwarten. Charttechnisch habe das Währungspaar eine wichtige Unterstützung im Bereich 1,3650 erreicht. Oberbank gehe davon aus, dass diese halte und EUR/AUD in den nächsten Wochen im Bereich 1,3600 bis 1,4000 gehandelt werde. (02.03.2017/ac/a/m)







