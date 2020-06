Das aufgehellte Westpac-Verbrauchervertrauen dürfte sich als labil erweisen können, habe doch die Arbeitslosenquote im Mai auf über 7% angezogen. Allerdings seien die Stellenstreichungen mit 220.000 geringer ausgefallen als mit noch über 600.000 im April. Dramatisch sei der Einbruch der Einzelhandelsumsätze, allerdings noch für den April, die um über 17% zurückgegangen seien. Es sei schwer abzuschätzen, aber die Analysten würden mit einem BIP-Rückgang in 2020 um 4,4% rechnen.



Bereits im Zuge des Handelsstreits und der Buschbrände habe die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins sukzessiv gesenkt. Seit Mitte März notiere die Cash Rate bei 0,25%, ein Quantitative Easing Programm sei aufgelegt worden. Auch ein "Yield Targeting" für die Rendite dreijähriger australischer Staatsanleihen bei 0,25% sei eingeführt worden. Zuletzt hat sich die RBA zuversichtlicher als noch im April gezeigt, da die getroffenen Maßnahmen Wirkung zu zeigen scheinen, so die Analysten der Nord LB. Dabei habe auch die Regierung in Canberra einen gewichtigen Anteil. RBA-Chef Philip Lowe befürchte dennoch mittelfristige Auswirkungen der Coronakrise auf das Vertrauen der Wirtschaftssubjekte und damit auf die Konsum- und Investitionsbereitschaft.



Der Australische Dollar habe zuletzt recht gut die Einschätzung der Marktteilnehmer widergespiegelt, in welcher Währungsregion die Probleme größer seien: Sei der Australische Dollar zunächst um 20% auf unter 0,56 USD gefallen, habe er zuletzt auf über 0,70 USD und damit das Niveau vor der Coronakrise angezogen. Damit dürfte er sich als leicht überbewertet erweisen. Dennoch seien Safe-Haven Gesichtspunkte, die Rohstoffpreise und die Situation in China zu beachten. (Ausgabe Juli 2020) (30.06.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz der verglichen mit anderen Ländern halbwegs gelungenen Eindämmung der Infektionszahlen durch zeitnahe Maßnahmen ist das BIP Australiens bereits im 1. Quartal zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Das Minus von 0,3% Q/Q stelle die erste Kontraktion seit 2011 dar. Da im laufenden 2. Quartal ein Einbruch nicht mehr vermeidbar sei, werde Down Under zum ersten Mal seit 1991 wieder in eine Rezession stürzen. Denn die vorliegenden Konjunkturdaten würden zwar anzeigen, dass der Tiefpunkt bereits im April erreicht worden sei, dennoch würden die seitdem zu beobachtenden Erholungstendenzen nur einen Teil der zuvor erlittenen Einbrüche ausmachen. Aufwärts gedreht hätten die Stimmungsumfragen aus dem Unternehmenssektor, die für den bereits gemeldeten Berichtsmonat Juni bei 50 Punkten und darüber notieren würden. Die harten Daten seien aber von den Niveaus vor der Corona-Krise noch weit entfernt. Und dass, obwohl vor der Pandemie Themen wie der Handelsstreit, die Buschfeuer und die Konjunkturabkühlung in China bereits auf Australiens Wirtschaft gelastet hätten.