Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung, dass sich China und die USA auf Verhandlungen verständigen, wonach die wechselseitigen Zölle schrittweise aufgehoben werden sollen, lässt die globalen Börsen weiter haussieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem der Ölpreis nach dem zuletzt deutlichen Anstieg der US-Rohölvorräte deutliche Abgaben habe verzeichnen müssen, habe er zuletzt wieder vom Tauwetter zwischen den USA und China profitiert. Sichere Häfen seien in Anbetracht der aktuellen guten Stimmung nicht gefragt, sodass der Preis für Gold merklich gedrückt worden sei und unter die Marke von USD 1.470 gefallen sei.Die US-Berichtssaison neige sich indes dem Ende zu. Es hätten nun beinahe 95% der Unternehmen ihr Zahlenwerk offengelegt, wobei rund 78% die in sie gestellten Erwartungen hätten übertreffen können. Am heutigen Handelstag würden sich die Marktteilnehmer nur bedingt in Kauflaune zeigen. Während in Japan die Börsen Kursgewinne verbuchen könnten, würden chinesische Titel mehrheitlich mit Abschlägen handeln. Die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden auf einen Handelsstart in der Nähe der Vortagesschlusskurse schließen lassen. (08.11.2019/ac/a/m)