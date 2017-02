Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine Erhöhung des US-Rüstungsetats hat gestern den Titeln von Rüstungsherstellern leichten Rückenwind verliehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch Unternehmensergebnisse würden weiterhin Beachtung finden. So habe das Auktionshaus Sotheby’s (ISIN: US8358981079, WKN: 875207, Ticker-Symbol: SBYA) mit seinem Ergebnis die Erwartungen klar übertreffen können. Die Aktie des Unternehmens sei daraufhin um mehr als 15% nach oben geklettert.Der deutsche Stahlkonzern Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) habe heute in der Früh seine Jahreszahlen präsentiert. Der Umsatz sei gegenüber dem Vergleichszeitraum deutlich zurückgegangen und habe auch unter dem Analystenkonsens gelegen. Demgegenüber habe sich die Gewinnsituation markant verbessert. Für das Jahr 2017 sehe das Unternehmen bei nahezu allen wesentlichen Kennzahlen eine deutliche Verbesserung. (28.02.2017/ac/a/m)