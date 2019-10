In Bezug auf den Brexit habe Premier Boris Johnson bei der EU mittlerweile - nicht ganz freiwillig - eine Fristverlängerung beantragt, wodurch sich die Gefahr eines No-Deal-Brexits wieder vermindert habe.



Unter Nachfragesorgen habe hingegen der Ölpreis gelitten, wobei das zurückhaltende Sentiment wohl auf den noch nicht gelösten US-chinesischen Handelsstreit sowie den im Markt vorhandenen Rezessionssorgen fuße. Zudem habe Russland zuletzt mitgeteilt, dass es im September seinen Verpflichtungen, die Produktion zu senken, nicht habe nachkommen können.



Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit Blick auf die Frühindikatoren leicht positiv erwarten. (22.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Aktienindices beendeten den gestrigen Handelstag mit Kurszuwächsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Stützend hätten vor allem die Aussagen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gewirkt. So habe sich der chinesische Vizepremier Liu He geäußert, dass die Verhandlungen mit den USA substanzielle Fortschritte erbracht hätten und auch der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer habe mitgeteilt, dass die US-Regierung beabsichtige, die erste Phase der Gespräche bis Mitte November abzuschließen. Auch US-Präsident Donald Trump habe sich optimistisch über die Wahrscheinlichkeit einer Einigung im Handelsstreit geäußert.