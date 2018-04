Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

60,20 EUR -0,50% (20.04.2018, 09:56)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (20.04.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) erhält 2018 zum wiederholten Mal den Top Innovator Award, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Medienhaus wird damit für seine hohe Innovationskraft ausgezeichnet. Bereits seit 2014 gehört Ströer ohne Unterbrechung zu den TOP 30 der innovativsten europäischen Unternehmen, die das Schweizer Investment-Analytics-Unternehmen Alpora GmbH anhand verschiedener Kriterien auswählt und listet.Alpora identifiziert besonders innovative Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und Regionen, weil nach Ansicht des Schweizer Unternehmens die Innovationskraft entscheidend für den langfristigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist. Das Unternehmen selektiert die innovativsten Unternehmen, um daraus Anlageprodukte zu entwickeln, die auf quantitativen, analytischen Modellen beruhen.Jedes Jahr zeichnet Alpora die effizientesten Unternehmen im Bereich Innovation mit dem Innovator Award aus. Hierbei bewertet das Forschungsunternehmen die individuelle Innovationskraft von Unternehmen auf der Basis einer Vielzahl messbarer Innovationsindikatoren. Dieser Analytics-Ansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und liefert ein umfassendes Bild der Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Die quantitative Bewertung bildet die Grundlage für das Innovationsranking der Unternehmen und die Basis für Portfoliodefinitionen und Anlageempfehlungen mit Schwerpunkt auf Innovation. Die Innovationsfähigkeit der TOP INNOVATOR-Unternehmen wird durch die Innovation Capability Analytics (ICA) Methode festgestellt. Die Methode ist eine vollständig analytische Bewertung, basierend auf quantitativen Variablen und wird jährlich vorgenommen.Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:59,90 EUR -0,99% (20.04.2018, 09:18)