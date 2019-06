Bei den festverzinslichen US-Anlagen sei das Thema nun eine Rezession im Jahr 2021. Der US-Konjunkturzyklus werde zu einem großen Teil vom Dienstleistungssektor angetrieben, der sehr beständig sei. Nur die Art der Dienstleistungen ändere sich. Apple durchlaufe eine Berg- und Talfahrt. Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) erreiche ein reiferes Stadium und liefere immer noch negative Cashflows. Sein Börsengang habe ein unglückliches Ende genommen. Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und ALDI würden in den US-Einzelhandel vorrücken, um das Segment im Kern zu erschüttern, während Unternehmen aus reiferen Branchen versuchen würden, Kosten zu senken und Innovationen voranzutreiben. Infolgedessen zeige die Produktivität in den Vereinigten Staaten immer mehr Anzeichen eines Anstiegs, ein Merkmal, das sich auf andere Länder ausweiten dürfte. Ausgehend von einer Portfolioposition in festverzinslichen Anlagen würden die Erwartungen an eine Rezession, die durch eine Erschütterung in den Schwellenländern verstärkt werde, Absolute-Fixed-Income-Renditestrategien attraktiv machen, da die Absicherung von festverzinslichen US-Anlagen einige Kosten verursache.



Indische Aktien: Die Wahl von Narendra Modi biete eine stabile politische Plattform. Die Verbrauchernachfrage habe sich angesichts der Liquiditätskrise im Schattenbankensektor etwas abgekühlt. Die Experten von Nordea Asset Management würden dies jedoch als vorübergehend betrachten, da Maßnahmen ergriffen würden. Eine Erholung der Verbrauchernachfrage als Teil einer breiteren Erholung, die von der Infrastruktur und den Staatsausgaben getrieben werde, dürfte dazu beitragen, dass die Gewinne wieder ansteigen würden. Die demografische Entwicklung sowie vergangene und zukünftige Reformen dürften ebenfalls zum Wachstum beitragen. Daher würden indische Aktien auf einem teuren Niveau bleiben, was letztendlich durch eine Erholung der Gewinne unterstützt werde, während die Indische Rupie weitgehend stabil bleibe und sich gegenüber dem US-Dollar etwas abschwäche.



Der europäische Aktienmarkt sei dem Risiko einer Abkühlung der Schwellenländer und - mit geringer Wahrscheinlichkeit - von Zöllen aus den USA ausgesetzt. Dies sei teilweise eingepreist. Nicht eingepreist sei jedoch die Verschärfung des Handelskrieges zwischen den USA und China. Diese werde Auswirkungen auf deutsche Autoexporteure bis hin zu den europäische Banken haben, die in Asien tätig seien und dort viele Erträge generieren würden.



Dennoch entwickle sich die europäische Wirtschaft zunehmend besser, angetrieben von einer Reihe von Ländern, vorerst jedoch nicht von Deutschland. Diese anhaltende Erholung dürfte sich positiv auf das Ergebnis auswirken. In Europa würden die Bewertungen günstiger, und mit der Verschärfung des Handelskrieges dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen. Aber jenseits des G20-Gipfels würden sich höchstwahrscheinlich sowohl in der Eurozone als auch in den skandinavischen Ländern Gelegenheiten finden lassen.



Europäische Festzinsanlagen sollten in einem zunächst schwierigen Umfeld Zuflucht bieten. Die Experten von Nordea Asset Management würden gedeckte Anleihen von Dänemark bis Italien angesichts ihrer großen Sicherheit und der Chancen auf eine weitere Lockerung durch die EZB bevorzugen. Die italienische Kurve sei im mittleren Abschnitt nach wie vor attraktiv für geduldige Anleger, die warten würden, bis die Anleihen fällig würden. Die Experten von Nordea Asset Management würden nicht glauben, dass der restriktive Erkki Liikanen - wahrscheinlich der nächste Vorsitzende der EZB - die Politik der EZB grundlegend verändern werde. Er werde einer Lockerung zurückhaltend gegenüberstehen, aber angesichts der anhaltend niedrigen Inflation werde er schließlich lockernde Maßnahmen ergreifen müssen. Das Mittel der Wahl würden wahrscheinlich keine Negativzinsen sein, da sie sich auf den Euro auswirken würden (darauf würden sich die USA konzentrieren), aber auch, weil sie in Deutschland höchst unbeliebt seien. Wahrscheinlicher sei vielmehr die Lockerung der Kreditvergabe, die die Kreditrisikoprämien in der Eurozone verringern dürfte.



Die Experten von Nordea Asset Management würden vorschlagen, die Widerstandsfähigkeit im Vorfeld des G20-Gipfels zu erhöhen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China habe seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, werde jedoch, wenn es so weit sei, von Europa über die USA bis nach Indien erhebliche Chancen bieten. (24.06.2019/ac/a/m)







