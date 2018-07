Die Experten würden glauben, dass es mehrere strukturelle Veränderungen gebe, die nicht vom Modell abgebildet werden könnten, jedoch für einen Kursanstieg sorgen könnten.



Das erwartete Wachstum bei Elektrofahrzeugen könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach Silber steige, ähnlich wie bei Nickel. Silber werde sowohl in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als auch in Elektrofahrzeugen verwendet. Die Automobilindustrie habe 2017 rund 50 Mio. Unzen Silber verbraucht (Quelle: World Silver Survey 2018). Das sei ein höherer Silberverbrauch als in der Fotoindustrie (44 Mio. Unzen) und entspreche fast der Menge an Silber, die für Silberwaren verbraucht worden sei (58 Mio. Unzen) (Quelle: World Silver Survey 2018).



Das Silber, das für die Fahrzeugelektronik verwendet werde, mache mehr als ein Fünftel des gesamten Silbers aus, das in der Elektronik benötigt werde (243 Mio. Unzen) (Quelle: World Silver Survey 2018). Da Silber hauptsächlich für elektrische Verbindungen verwendet werde, sei es wahrscheinlich, dass sich seine Nutzung durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen wahrscheinlich erhöhen werde, da in Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen mehr Schaltkreise notwendig seien, in denen Silber verarbeitet werde, als in herkömmlichen Autos.



Die Verarbeitung von Silber in der Fotovoltaik (Sonnenkollektoren) stelle die größte Wachstumsquelle für die Nachfrage nach Silber unter allen industriellen Anwendungen dar. Die wachsende Besorgnis um die Umweltauswirkungen des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen sowie die Bestrebungen einer Dekarbonisierung nach dem Pariser Abkommen über den Klimawandel Ende 2015 seien Katalysatoren für alternative Energiequellen. Obwohl viele Regierungen die Subventionen für Solarstromtechnologie in den letzten zehn Jahren gesenkt hätten, würden sinkende Kosten dafür sorgen, dass sie sich besser selbst tragen könnten, und die Zahl der Solarinstallationen steige.



Vor ein paar Jahren sei die Verarbeitung von Silber in Fotovoltaikanlagen zurückgegangen, da die Hersteller versucht hätten, mithilfe technischer Lösungen eine geringere Menge des Metalls zu verwenden, um Kosten zu sparen. Es scheine jedoch, als hätten diese Bemühungen die Grenzen des technisch Möglichen erreicht, und die Verarbeitung von Silber werde parallel mit den Installationen steigen. Es sei zugegebenermaßen riskant, dass das Wachstum bei Solarinstallationen zu einem Anstieg der Silbernachfrage führen werde - beispielsweise hätten die USA Strafzölle auf den Import chinesischer Sonnenkollektoren verhängt, was ihren Einsatz drücken könnte. Da die Nachfrage jedoch so hoch sei, seien die Experten der Ansicht, dass sich US-Unternehmen erneut an der Herstellung von Sonnenkollektoren beteiligen würden.



Mexiko sei der weltweit größte Silberlieferant und für fast die Hälfte aller US-Silberimporte verantwortlich. Das Land trage die Hauptlast des protektionistischen Drucks, der durch die USA ausgeübt werde. Seit Juni 2018 würden die USA Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Mexiko, Kanada und der EU erheben. Silber sei nicht dabei, es bestehe jedoch das Risiko, dass, sollte ein Handelskrieg ausbrechen, auch Silber ins Visier geraten könnte. Mexiko verhänge Zölle auf US-Stahl und landwirtschaftliche Produkte und die EU denke über die Umsetzung von "Ausgleichsmaßnahmen" nach. Diese Ereignisse würden zeigen, dass sich der Handelskrieg zu verschärfen scheine. Eine Störung der globalen Silber-Supply-Chain habe das Potenzial, seinen Kurs auf ähnliche Weise nach oben zu treiben, wie man dies bereits bei den Stahl- und Aluminiumkursen habe beobachten können.



Auf der Grundlage der Experten-Sichtweise, dass globale PMIs wahrscheinlich ihre Höhepunkte erreicht hätten, Investitionen (Capex) im Bergbau nicht mehr rückläufig seien und die Bestände von Börsen nach den Zuwächsen der letzten Jahre möglicherweise nicht sinken würden, habe Silber das Potenzial, parallel mit Gold zu stagnieren. Einige strukturelle Schocks könnten Silber jedoch dazu veranlassen, aus seiner modellbasierten Wertentwicklung auszubrechen. Eine steigende Nachfrage nach Silber vonseiten der Autoindustrie, da die Zahl der elektronischen Verbindungen in Fahrzeugen steige, könnte die Kurse nach oben drücken. Da die Kosten für Sonnenkollektoren gesunken seien, sei ihre Verwendung gestiegen, und es sei unwahrscheinlich, dass der Silberanteil weiter gesenkt werden könne. Verstärkte Bestrebungen zur Reduzierung von Umweltbelastungen könnten dazu führen, dass die Fotovoltaik vermehrt genutzt werde.



Obwohl die Experten einen Anstieg der Investitionen im Bergbau erwarten würden, könnten Angebotsstörungen dadurch nicht ausgeschlossen werden, nicht zuletzt aufgrund eines aufkommenden Handelskriegs. (Ausgabe vom 02.07.2018) (03.07.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wir haben unser Silbermodell (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) aktualisiert und unsere neuen Prognosen für den Goldkurs darin aufgenommen, so Nitesh Shah, Director Research bei WisdomTree.Ebenso wie Gold, besitze Silber das Potenzial, im Verlauf des nächsten Jahres zu stagnieren. Es gebe jedoch mehrere Gründe, warum Silber von dem modellbasierten Entwicklungsverlauf abweichen könnte, so zum Beispiel seine zunehmende Verarbeitung in Fahrzeugen und ein erhöhter Bedarf im Bereich Fotovoltaik. Außerdem könnten Angebotsstörungen den Kursen Auftrieb geben.Im Artikel Gold and silver: similar, but different (Gold und Silber: ähnlich, aber anders) hätten die Experten argumentiert, dass die Kursentwicklung von Silber zu 80% mit Gold korreliert sei. Im Rahmen ihrer Modellierung sei Gold deshalb der Faktor, der den Silberkurs am stärksten beeinflusse. Jedoch würden sie folgende Variablen ebenso für wichtige Einflussfaktoren halten:- Erhöhung der Produktionstätigkeit - Silber finde zu mehr als 50% in der Industrie Anwendungen (im Gegensatz zu Gold, bei dem dieser Anteil weniger als 10% betrage). Stellvertretend für die industrielle Nachfrage würden die Experten den Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) verwenden.- Erhöhung der Silberbestände - steigende Bestände würden eine höhere Verfügbarkeit des Metalls signalisieren und sich deshalb negativ auf die Kurse auswirken. Stellvertretend würden die Experten die Bestände von Terminbörsen verwenden.- Erhöhung der Investitionen im Bergbau (Capex) - je mehr Minen investieren würden, desto höher werde das potenzielle Angebot in Zukunft ausfallen. Deshalb würden die Experten für diese Variable eine 18-monatige Verzögerung einrechnen. Angesichts der Tatsache, dass das meiste Silber ein Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle sei, würden sie den Investitionsaufwand (Capex) der wichtigsten 100 Bergbaugesellschaften mit einbeziehen (nicht nur auf Silber spezialisierte Bergbauunternehmen).Würden die Experten entweder das Bären- oder Bullenszenario für Gold in ihr Simulationsmodell aufnehmen, würde Silber parallel zu diesen Szenarien im Wert steigen oder fallen.