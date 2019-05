Es sei daran erinnert, dass die Aktienmärkte Chinas und Hongkongs in den vergangenen Monaten eine sehr gute Performance erzielt hätten - insbesondere der A-Aktienmarkt. Die Kursverluste sollten in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Die Märkte könnten sich generell im Mai als volatil erweisen, da kurzfristig spekulative Liquiditätsengpässe nach der Ertragssaison auftreten könnten.



Die jüngsten Rückgänge würden hauptsächlich von der Sorge getragen, dass die politischen Konjunkturmaßnahmen heruntergefahren würden, sich das Ertragswachstum verlangsame und die Bewertungen weniger attraktiv würden. Die Experten würden jedoch keine wesentlichen Anzeichen für einen völligen Ertragseinbruch oder eine politische Kursänderung sehen. Darüber hinaus seien die positiven Treiber für die Erholung der chinesischen Aktien im bisherigen Jahresverlauf noch nicht ausgelaufen.



Die chinesischen Behörden hätten eine stimulierende Politik verfolgt, indem sie die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt und gezielte Steuersenkungen eingeleitet hätten, um Anreize für Unternehmensinvestitionen und Inlandsausgaben zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheine es für die chinesischen Behörden mehr Spielraum dafür zu geben, die Verschuldung weiter wachsen zu lassen, um das Wachstum wieder anzukurbeln. (08.05.2019/ac/a/m)







Des Moines (www.aktiencheck.de) - Der Ausblick für die Aktienmärkte in China und Hongkong bleibt positiv, so Alan Wang, CIO-Greater China Equities und Portfoliomanager bei Principal Global Investors, im Kommentar zu den Kursrückgängen an asiatischen Märkten.Während die Investoren auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China warten würden, hätten die asiatischen Märkte ihre Talfahrt fortgesetzt. Seit dem starken Rückgang des Shanghai Composite Index um 5,6 Prozent am 6. Mai seien die chinesischen Aktienmärkte weiter gefallen. Trotz der aktuellen Rückgänge bleibe der Ausblick auf die Aktienmärkte in China und Hongkong jedoch positiv.