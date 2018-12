Zudem bestehe ein gewisses Risiko des Überschießens, wenn sich die Inflation dem Ziel der FED annähere oder dieses leicht übertreffe. In einem solchen Szenario würden die Märkte oft mit Verunsicherung auf die Aussicht einer restriktiveren und weniger berechenbaren Notenbank reagieren. Deshalb seien die Experten überzeugt, dass die Anlagebedingungen 2019 maßgeblich von geldpolitischen Unsicherheiten geprägt würden.



"Japans Premierminister Shinzo Abe bekräftigte seine Pläne für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von acht auf zehn Prozent im Oktober 2019", so Reiko Mito, Fondsmanagerin - Japanische Aktien. Marktbeobachter würden jetzt fürchten, dass die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung die private Konsumlaune dämpfen könnte, wie dies nach der ersten Anhebung der Steuer von fünf Prozent auf acht Prozent im Jahr 2014 der Fall gewesen sei. Dieses Mal seien die Experten jedoch optimistischer, da die Regierung bekanntgegeben habe, dass nach der Steuererhöhung im kommenden Jahr die Stärkung der japanischen Wirtschaft auf ihrer fiskalpolitischen Agenda stehe. Geplant seien Steuererleichterungen für den Kauf von Fahrzeugen und Wohnimmobilien, geringere Steuersätze auf Lebensmittel und Rabatte für bestimmte bargeldlose Käufe. Daher seien die Experten überzeugt, dass die zweite Mehrwertsteuererhöhung im Gegensatz zur ersten keinen nennenswerten Effekt auf das Verbrauchervertrauen haben werde.



Die Experten würden die Mehrwertsteuererhöhung für einen entscheidenden Schritt für die Glaubwürdigkeit der japanischen Regierung im Kampf gegen die hohe Staatsverschuldung halten. Aus diesem Grund dürfte auch das Ende der quantitativen Lockerung für Japans Regierung im kommenden Jahr keine Priorität haben, da sie sich auf die Mehrwertsteuererhöhung konzentriere. Eine Änderung der expansiven Geldpolitik könnte dagegen die Marktdynamik stören.



"Die allseits erwartete Ankündigung der ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank wurde nun auf das Jahr 2019 verschoben, und zwar den jüngsten Angaben zufolge auf September", so Grégoire Mivelaz, Fondsmanager -Anleihen in Industrieländern. Steigende Zinsen würden sich meist positiv auf die Gewinne von Finanzunternehmen auswirken. Deshalb würden die Experten damit rechnen, dass die Anleger, je mehr man sich dem September nähere, ihre Aufmerksamkeit auf die Wahrscheinlichkeit einer stärkenden Wirkung, die ein solcher Schritt auf die Bilanzen haben könne, lenken werden. Dies betreffe insbesondere die von den Experten bevorzugten nationalen Marktführer. Da sie mit einer Gewichtung unserer Strategien in variabel verzinslichen und Fixed-to-Float-Anleihen von 50% bereits für den Zinsanstieg positioniert seien, werden sie anstreben, sowohl von besseren Bonitätskennzahlen als auch vom Umfeld steigender Zinssätze zu profitieren.



2018 hätten sich die Anleger vor allem auf die Risikoreduzierung konzentriert. 2019 dürften die Zentralbanken zunehmend zu einer quantitativen Straffung (Quantitative Tightening, QT) tendieren. Die Experten werden häufig gefragt, inwiefern sie das betreffe. QT tangiere sie kaum, da sie im Zuge der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE) keine Finanzwerte zugekauft hätten und daher auch kein unmittelbarer Zwang zur Auflösung in diesem Bereich bestehe.



"Der Stichtag für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union rückt näher", so Charles Hepworth, Investment Director - Managed Portfolio Services. Die Lage ändere sich nun nicht mehr täglich, sondern minütlich. Erst am Nachmittag des 10. Dezembers habe Theresa May beschlossen, die für den 11. Dezember 2018 geplante bedeutungsschwere Abstimmung über das Brexit-Abkommen zu vertagen. Denn trotz ihres unrühmlichen Versuchs, Minister und konservative Abgeordnete zusammenzubringen, habe alles auf eine Niederlage der britischen Premierministerin hingedeutet. Hintergrund der Absage sei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass Großbritannien seine Austrittserklärung nach Artikel 50 jederzeit vor Ablauf der vorgeschlagenen Frist am 29. März 2019 widerrufen könne. Damit habe der EuGH den Briten die Möglichkeit eingeräumt, den Brexit noch zu stoppen.



Das Britische Pfund sei aufgrund der stockenden Brexit-Verhandlungen abermals unter Verkaufsdruck geraten. Die aufgeschobene Abstimmung würden die Experten lediglich als einen weiteren Schritt in Richtung eines zweiten Referendums betrachten (das zwar nicht vor dem Stichtag im März stattfinden könne, aber vielleicht innerhalb von sechs Monaten, sofern es eine Fristverlängerung gebe), denn sie würden für das Vereinigte Königreich keine andere Möglichkeit sehen, diesem Fegefeuer zu entkommen, in das es sich durch sein Referendum unabsichtlich gestürzt habe.



"Wir sind überzeugt, dass der Markt für Katastrophenanleihen und versicherungsgebundene Wertpapiere (Insurance Linked Securities, ILS) im Jahr 2019 mit den gesamten umlaufenden Wertpapieren ein Volumen von über 100 Mrd. USD erreichen wird - ein wichtiger Meilenstein für den Markt", so John Seo, Mitgründer und Managing Director von Fermat Capital Management, LLC. Das Überschreiten der Marke von 100 Mrd. USD sei insofern entscheidend, als viele Marktbeobachter vor gerade einmal 15 Jahren dem damals neu entstandenen Markt lediglich ein Volumen von fünf Mrd. USD zugetraut hätten. Das Erreichen dieses Meilensteins werde weitere Dynamik freisetzen. Davon dürfte der Markt sowie die gesamte Versicherungsbranche profitieren.



In einer hohen Anlegernachfrage nach ILS würden die Experten zwangsläufig gute Chancen für weiteres Wachstum sehen. Das Bewusstsein dafür, dass dieser Markt noch stärker wachsen und eines Tages ein Volumen von 300 Mrd. USD erreichen werde, sei gestiegen. Die Experten seien davon überzeugt, obwohl es unterschiedliche Wege gebe, dieses Ziel zu erreichen. Zum einen könne es durch natürliches Wachstum erfolgen, zum anderen durch eine weitere Expansion in Deckungslücken. Zudem würden sie bedeutende Chancen für eine Expansion außerhalb des US-Marktes sehen, vor allem in China, sowie bei anderen Ereignissen als Naturkatastrophen wie Cyber-Angriffen und Haftplicht. (19.12.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Anlageexperten von GAM Investments schauen nach einem ereignisreichen Jahr 2018 auf 2019: Wie werden die im kommenden Jahr zu erwartenden Entwicklungen die Märkte und das Asset Management beeinflussen?Mit Investmentexpertisen aus unterschiedlichen Bereichen würden die Experten in den folgenden Kurz-Statements einen Ausblick auf das Jahr 2019 geben und aufzeigen, welche Ereignisse ihrer Einschätzung nach eine wichtige Rolle spielen dürften."Wir halten es für wahrscheinlich, dass sich die Gewichtung von Schwellenländern (Emerging Markets, EM) in den breiteren, globalen MSCI-Indizes in 50 Jahren an die Gewichtung von Industrieländern (Developed Markets, DM) annähern und möglicherweise sogar 50 Prozent erreichen wird", so Tim Love, Investment Director - Schwellenländeraktien. Damit würde sich die historische Kluft schließen. Dies spiegle für die Experten die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Schwellenländer wider, die zwar zusammen mehr als 50 Prozent des weltweiten BIP und 80 Prozent der Produktion stellen würden, deren Anteil am MSCI All Country World Index (ACWI) derzeit jedoch lediglich 11 Prozent betrage.Aber warum sei das so? Die Argumente seien vielfältig und würden stark durch ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance) beeinflusst, da Corporate-Governance-Faktoren in einigen Schwellenländern kaum Berücksichtigung finden würden. Im Grunde habe man es mit einer jahrzehntelangen Anomalie zu tun, sozusagen einer erheblichen Verzerrung, die mit der Zeit nachlassen dürfte.Die Situation verändere sich langsam. In der Vergangenheit habe sich der MSCI China Index nur auf Hongkong bezogen. A-Aktien des chinesischen Festlandes seien kaum darin vertreten, obwohl sie eine höhere Marktkapitalisierung ausmachen würden als ganz Europa zusammen. MSCI habe nun angekündigt, den Anteil chinesischer A-Aktien im kommenden Jahr in jedem seiner Indices zu erhöhen, nachdem sie in einer ersten Phase zu einer Gewichtung von fünf Prozent aufgenommen worden seien. Dies sei ein vielversprechender Anfang."Die US-Notenbank (FED) war in den vergangenen drei Jahren ein entscheidender Impulsgeber für Anleger, da sie für eine Normalisierung der Geldpolitik sorgte", so Larry Hatheway, Group Head of Investment Solutions und Chefökonom. Unlängst habe der FED-Vorsitzende Colin Powell bestätigt, dass die Notenbank ein neutrales Zinsniveau ansteuere. Dies habe die Anleger erleichtert aufatmen lassen, da damit der geldpolitische Straffungskurs der FED beendet sein dürfte. Nach Einschätzung der Experten müsse die FED wahrscheinlich keine restriktive Geldpolitik anwenden, da die Inflation nicht Gefahr laufe, das von der Notenbank gesteckte Ziel zu überschreiten.Andererseits könnten die Anleger die nächsten Schritte der FED immer noch unterschätzen. Die Märkte würden bereits eine Zinserhöhung zu Ende 2018 sowie eine weitere im Jahr 2019 vorwegnehmen. Die Experten würden es dagegen für sehr wahrscheinlich halten, dass die Notenbank im kommenden Jahr mehrere Zinsschritte vornehmen werde. Daher würden sie damit rechnen, dass die Anleger früher oder später erkennen würden, dass die Geldpolitik doch restriktiver werde als derzeit eingepreist.