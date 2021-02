USA: FHFA-Hauspreisindex Dezember, Daten zu den Verkäufen neuer Hauser sowie den schwebenden Hausverkäufen im Januar würden am Mittwoch und Donnerstag folgen. Obwohl sich eine Abschwächung abzeichnen dürfte, sollten die Daten weiterhin auf eine gute Entwicklung des US-Immobilienmarktes hindeuten.



USA: Conference Board Verbrauchervertrauen Februar, der Index der Uni Michigan folge am Freitag. Die Stimmung dürfte sich stabil bzw. leicht besser präsentieren und damit auf einen starken Konsum schließen lassen.



Donnerstag:



Eurozone: GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland im März sowie entsprechende Daten für Frankreich und Italien im Februar. Die Entwicklung der Verbraucherstimmung dürfte Aufschluss darüber liefern, wie sehr die langsame Impfstoffverteilung die wirtschaftliche Aktivität in der Eurozone belasten könnte.



USA: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Erholung am US-Arbeitsmarkt könnte sich zäher hinziehen. Die Anzahl der neugeschaffenen Stellen im Januar habe die Erwartungen verfehlt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten in den ersten drei Februarwochen die Prognosen übertroffen und zuletzt wieder zugenommen.



Freitag:



USA: Private Einkommen im Januar. Durch die US-Stimulusmaßnahmen dürfte das Einkommen der US-Haushalte im Monatsvergleich drastisch angestiegen sein. Die inzwischen hohen Ersparnisse hätten Potenzial den Konsum in den kommenden Monaten anzuheizen. (Ausgabe vom 19.02.2021) (22.02.2021/ac/a/m)





