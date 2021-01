Welt: Conference Board Verbrauchervertrauen für die USA im Januar, in Europa werde das Verbrauchervertrauen für Frankreich im Januar sowie für Deutschland im Februar am Mittwoch veröffentlicht. Daten zum Januar-Verbrauchervertrauen für Italien würden am Donnerstag folgen. Wie bei der Industrie dürfte auch die Stimmung der Verbraucher unter den erneuten Corona-Beschränkungen gelitten haben.



Mittwoch:



USA: Leitzinsentscheidung der FED. Neue geldpolitische Maßnahmen würden von den US-Währungshütern nicht erwartet. Allerdings würden Anleger genau auf Andeutungen für einen möglichen Zeitplan für die Reduzierung der Anleihekäufe achten.



Donnerstag:



USA: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Anzahl dürfte gegenüber der Vorwoche leicht zurückgegangen sein.



Eurozone: Erste Schätzung des Wirtschaftswachstums von Frankreich und Deutschland im vierten Quartal 2020. In Anbetracht der Ende letzten Jahres neu eingeführten Restriktionen würden die Ökonomen der Deutschen Bank einen Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal für Deutschland und von 6,2 Prozent für Frankreich prognostizieren.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Philips, 3M, AMD, American Express, General Electric, Johnson & Johnson, LVMH, Microsoft, Novartis, Samsung SDI, Starbucks, Texas Instruments, UBS, Verizon, Abott Laboratories, Apple, AT&T, Automatic Data Processing, Boeing, Edwards Lifesciences, Facebook, FANUC, Sartorius, Service Now, Tesla, American Airlines, Canon, Comcast, Danaher, Hyundai Motor, MasterCard, McDonald‘s, Mondelez, NTN, Southwest Airlines, Visa, Western Digital, Caterpillar, Chevron, EliLilly, Ericsson, KDDI, Hennes & Mauritz, SAP, Tata Motors. (Ausgabe vom 22.01.2021) (25.01.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:Eurozone: ifo-Geschäftsklimaindex im Januar, das Wirtschafts- und Industrievertrauen für die Eurozone im Januar werde am Donnerstag veröffentlicht. Die Verschärfung der Pandemie-Restriktionen dürften die Stimmung belastet haben.Welt: Wegen der Pandemie finde die Hauptveranstaltung des Davos-Weltwirtschaftsforums Ende Mai in Singapur statt. Nichtsdestotrotz werde diese Woche eine Online-Veranstaltung mit dem Namen "The Davos Agenda" abgehalten, an der eine Reihe wichtiger globaler Führungskräfte und Zentralbanker teilnehmen würden.