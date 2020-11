Mittwoch:



- Britische Erzeuger- und Verbraucherpreise im Oktober: In der durch Corona und den Brexit doppelt belasteten Wirtschaft des Vereinigten Königreichs dürfte sich weiterhin kein Inflationsdruck abzeichnen.



Donnerstag:



- Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU zum Umgang mit der Corona-Krise: Auch die Entwicklung des Brexit dürfte auf dem Treffen besprochen werden.



Freitag:



- EZB-Präsidentin Christine Lagarde halte die Eröffnungsrede auf dem "Frankfurt European Banking Congress". Am Markt werde genau auf ihre Einschätzung der Konjunkturentwicklung sowie mögliche geldpolitische Reaktionen geachtet werden.



- Britische Einzelhandelsumsätze im Oktober sowie das GfK-Verbrauchervertrauen im November: Die Belastung des Konsums, die sich in schwachen Einzelhandelsumsätzen widerspiegeln dürfte, sollte durch den Rückgang des Verbrauchervertrauens noch verdeutlicht werden.



- Eurozonen-Verbrauchervertrauen im November: Angesichts des Anstiegs der Neuinfektionen sowie neuer Abschottungsmaßnahmen dürfte das Verbrauchervertrauen nachgegeben haben. (Ausgabe vom 13.11.2020) (16.11.2020/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Schnellschätzung des japanischen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal: Nach dem Einbruch im zweiten Quartal dürfte die geringe Corona-Belastung in den Sommermonaten zu einer deutlichen Erholung der wirtschaftlichen Aktivität geführt haben.- Chinesische Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze im Oktober: Die Daten dürften erneut die robuste Konjunkturentwicklung Chinas unterstreichen.- Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für die USA im Oktober: Die weiterhin stabile Entwicklung dieser wichtigen Makrodaten dürfte das Vertrauen in die Erholung der US-Konjunktur stärken.- NAHB-Stimmungsindex der US-Hausbauer im November, die Baubeginne und -genehmigungen im Oktober würden am Mittwoch folgen. Sowohl die Stimmung als auch die Entwicklung der Aktivität auf dem US-Immobilienmarkt dürften verdeutlichen, dass dieser weiterhin eine Stütze für das US-Wirtschaftswachstum darstelle.