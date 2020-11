- ZEW-Index für Deutschland im November: Hohe Corona-Zahlen dürften für einen Rückgang der Stimmung unter Finanzanalysten gesorgt haben.



Donnerstag:



- Britisches Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal: Wie in anderen europäischen Ländern auch sollte die Wirtschaftsleistung im Zuge einer schnellen Erholung stark angestiegen sein.



- Industrieproduktion im Vereinigten Königreich im September: Nach einem kräftigen Sprung im August werde im Berichtsmonat nur noch mit einem geringen Zuwachs gerechnet.



- Industrieproduktion in der Eurozone im September: Die dynamische Erholung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte auch gegen Ende des dritten Quartals angehalten haben.



- US-Verbraucherpreise im Oktober: Vor dem Hintergrund eines weiterhin geringen Preisdrucks werde die Inflationsrate nahezu unverändert erwartet.



Freitag:



- US-Konsumklimaindex im November: Die Stimmung der Verbraucher dürfte angesichts steigender Corona-Zahlen und einer immer noch hohen Arbeitslosigkeit weiterhin gedämpft bleiben.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Beyond Meat, Zoom, 1&1 Drillisch, adidas, Alstom, Deutsche Post, Uniper, ABN Amro, Pirelli, Scout24, Areal Bank, Bilfinger, CEWE, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Hewlett-Packard, innogy, K+S, LEG Immobilien, Merck, RTL, RWE, Talanx, VARTA, Zuerich Insurance. (Ausgabe vom 06.11.2020) (09.11.2020/ac/a/m)





