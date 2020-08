- Für den US-ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes werde für Juli mit einem Rückgang im Vormonatsvergleich gerechnet, nachdem die wieder gestiegenen Corona-Infektionszahlen die Aktivitäten des Sektors erneut belastet haben dürften.



Donnerstag:



- Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Juni. Der Markt erwarte einen erneut einen prozentual zweistelligen Anstieg im Vormonatsvergleich, womit die Aufträge aber immer noch deutlich unter ihrem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats liegen würden.



- Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten infolge höherer Infektionszahlen ihren Abwärtstrend vorerst beendet. Auch für die vergangene Woche sei mit einem weiteren, moderaten Anstieg zu rechnen.



Freitag:



- Die deutsche Industrieproduktion dürfte sich im Juni ebenso wie die Aufträge erholt haben. Dies wäre eine gute Basis für die erwartete Erholung der Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal.



- Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli sollte die zuletzt wieder höheren Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe noch nicht widerspiegeln. Nach dem massiven Anstieg im Vormonat dürfte sich die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse aber deutlich moderater entwickelt haben und die Arbeitslosenquote nur noch leicht gesunken sein.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Bayer, BP, Evonik, Fraport, HUGO BOSS, Infineon, QIAGEN, Sony, Walt Disney, Allianz, BMW, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, Glencore, adidas, AXA, Crédit Agricole, ING, Lufthansa, Merck KGaA, Siemens, UniCredit. (Ausgabe vom 31.07.2020) (03.08.2020/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:

Montag:

- Globale Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe im Juli. Die entsprechenden Indikatoren für den Dienstleistungssektor würden am Mittwoch folgen. Vorläufige Daten würden darauf hindeuten, dass in den meisten Ländern die Expansionsschwelle bei 50 Punkten wieder überschritten worden sei.