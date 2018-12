Des Moines (www.aktiencheck.de) - "An einem gewissen Punkt in der wirtschaftlichen Expansion eines Landes kann eine Verkettung von Ereignissen eintreten, die den wirtschaftlichen Fortschritt durch eine sogenannte ‚positiven Schleife‘ verstärkt. In anderen Worten heißt das: Ein positives Ereignis führt zum zweiten und dritten, wobei letzteres widerum das erste stützt. Die USA steht kurz vor einem solchen positiven Kreislauf", meint Bob Baur, Chief Global Economist bei Principal Global Investors.Doch herrsche eine Zweiteilung zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten. Der Ökonom füge hinzu: "Die Märkte kämpfen, aber die Realwirtschaft in den USA boomt und das Wachstum der übrigen Welt ist solide. Gerade weil das Wachstum der Welt robust ist, befinden sich die Aktien- und Rentenmärkte in Aufruhr." Diese Turbulenzen würden sich voraussichtlich im nächsten Jahr fortsetzen, doch nehme Baur an, dass die Aktien bis zum Jahresende einen Aufwärtstrend erfahren würden. Warum? Die Einnahmen des dritten Quartals 2018 seien hervorragend gewesen, das Wachstum liege immer noch 20 Prozent über Vorjahr. Die Sorgen über das Wirtschaftswachstum würden abnehmen: "Die US-Wirtschaft ist vom Rest der Welt abgekoppelt, und das Wachstum von 3,0 Prozent wird anhalten. China lockert die Politik, das Wachstum der Eurozone wird höher korrigiert, Japan erholt sich. Inflation stellt kein Problem dar. Die Zentralbanken müssen bei der Zinsnormalisierung nicht aggressiv vorgehen. Die Auswirkungen der politischen Turbulenzen in Europa bleiben verhalten", begründe der Experte.Hingegen werde das kommende Jahr die Aktienmärkte zumindest für einen Großteil des Jahres negativ beeinflussen. Sollte sich der Aktienmarkt bis 2019 stabilisieren, könnte die FED im März den Leitzins wieder erhöhen. "Da wir nächstes Jahr mit weiteren Turbulenzen an den Märkten rechnen, gehen wir davon aus, dass die Fed vor oder nach einer Anhebung im März eine Pause einlegen wird", schätze Baur ein. Höhere langfristige Zinssätze und ein ungeordneter Aktienmarkt würden die Finanzbedingungen ohne Maßnahmen der FED verschlechtern. Der Markttreibstoff schwinde jedoch, da das robuste Wirtschaftswachstum die Geldpolitik und die Zinssätze wieder normalisiere. Dies habe die Turbulenzen an den Finanzmärkten im Jahr 2018 mit sich gebracht und sei vielleicht ein Vorbote für weitere Turbulenzen im Jahr 2019. (06.12.2018/ac/a/m)