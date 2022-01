Die Zentralbanken müssten sich entscheiden: "Ist die hohe Inflation vorübergehend oder strukturell?" Auf der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der FED sei die Notenbank von einem expansiven zu einem restriktiveren geldpolitischen Kurs umgeschwenkt. Der Markt habe sich auf das Ausmaß des absehbaren Taperings und das Timing möglicher Zinsanhebungen konzentriert. Die Verunsicherung zeige sich darin, dass die Märkte für 2022 nun mit drei Zinsschritten rechnen würden. Die größte Gefahr sei ein geldpolitischer Fehler. Es könne einen großen Unterschied machen, wenn die FED die Zinsen zu früh oder zu schnell anhebe.



Unternehmen müssten mit Störungen und akuten Versorgungsengpässen zurechtkommen. Sie müssten entscheiden, ob sie weiterhin bereit seien, hohe Preise für Lieferungen, Logistik usw. zu zahlen. Außerdem müssten sie prüfen, ob sie Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben könnten. Der Spielraum hierfür werde sich auf künftige Margen und Marktanteile auswirken. Ein übertriebener Preisanstieg könnte die Nachfrage bremsen und einen Rückzug der Konsumenten bewirken. Für einige Unternehmen sei es einfacher, die zusätzlichen Kosten weiterzugeben als für andere. Upstream- und Nischenunternehmen seien am ehesten in der Lage, die kritische Situation zu überstehen.



Und schließlich komme der Verbraucher ins Spiel. Werde er bereit sein, für seine Einkäufe mehr zu bezahlen? Werde er die Geduld aufbringen, ein ganzes Jahr zu warten, bis er sein neues Auto in Empfang nehmen könne? Das Ergebnis all dieser Entscheidungen wird uns zeigen, wie sich die Märkte in 2022 verhalten, so die Experten von DPAM.



Insgesamt sähen die Experten eine Reihe von Faktoren, die sie darin bestärken würden, dass die Märkte in diesem Jahr weiterhin positive Ergebnisse erzielen würden:



- Das Wachstum werde weiter über dem Trend liegen.



- Kein "Goldene Zwanziger"-Effekt, aber zumindest auf Sicht eine erhöhte Nachfrage der Haushalte.



- Die Investitionsabsichten der Unternehmen würden aufgrund des Arbeitskräftemangels, der Dekarbonisierung und der Probleme in der Lieferkette zunehmen.



- Die Unterstützung durch die Zentralbanken und die politischen Entscheidungsträger werde fortbestehen.



- Die Gewinnschätzungen für die nächsten Quartale seien zu niedrig.



- China werde durch gezielte geld- und fiskalpolitische Impulse weiter wachsen.



Mit Blick auf die Positionierung sollten Sektoren bevorzugt werden, die zur Lösung aktueller Probleme, wie Versorgungsengpässe, geringere Produktivität, disruptive Veränderungen und ESG, beitragen würden. Den Experten von DPAM gefallen vor allem Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht, einem Fokus auf disruptive Technologien sowie soliden unternehmens- und umweltbezogenen Investitionen. Solche Unternehmen seien optimal aufgestellt, um von den wichtigsten Trends im Jahr 2022 zu profitieren. (10.01.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - COVID steht leider immer noch im Mittelpunkt des Geschehens, so Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity bei DPAM.Die Entwicklung von Impfstoffen habe im November 2020 einen massiven "Reflation Trade" ausgelöst. Die Welt habe einen klaren Ausweg, ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Auch das Jahr 2021 habe gut begonnen - einige Strategen hätten es sogar mit den "Goldenen Zwanzigern" verglichen, die auf den Ersten Weltkrieg gefolgt seien. Doch schon bald habe die schleppende Impfkampagne die Begeisterung gedämpft. Schließlich nahmen die Impfungen allmählich Fahrt auf, doch mussten wir uns mit den neuen Virusvarianten Delta und zuletzt Omikron auseinandersetzen, so die Experten von DPAM. Heute liege die Impfquote in den Industrieländern bei 70%.Die Entwicklungsländer hätten aufgrund unzureichender Vertriebskanäle und Infrastruktur noch Nachholbedarf. In Ländern wie China, Malaysia und Vietnam gebe es nach wie vor Lockdowns, was die Probleme in der Lieferkette für den Rest der Welt noch verschärfe. Heute seien Impfungen weithin möglich, und die Regierungen sehen die so genannte "Booster-Impfung" als Möglichkeit, um die Volkswirtschaften offen zu halten und eine maximale Auslastung zu gewährleisten. Letztendlich müssen wir wohl lernen, wie mit der Grippe auch mit COVID zu leben, so die Experten von DPAM.Die weltweiten Engpässe in der Lieferkette seien eine weitere zentrale Herausforderung. Im Jahr 2020 hätten die Verbraucher ihren Konsum gedrosselt. Die Unternehmen hätten ihre vorhandenen Lagerbestände genutzt, um ihre Kunden zu bedienen, während die Produktion aufgrund von Lockdowns heruntergefahren worden sei. Die Lagerbestände hätten aufgrund der bestehenden Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung historische Tiefstände erreicht. Darüber hinaus seien die Unternehmen bestrebt gewesen, Barmittel und Liquidität zu erhalten, um künftigen Turbulenzen zu trotzen. Im November sei jedoch deutlich geworden, dass die Unternehmen wieder auf volle Produktion hätten umstellen müssen, um den künftigen Nachholbedarf - die V-förmige Erholung - zu decken.Der Mangel an Arbeitskräften und die niedrigen Lagerbestände in der gesamten Wertschöpfungskette hätten die Produktion aber weiterhin stark belastet. Die Engpässe seien in der gesamten Wertschöpfungskette spürbar gewesen und hätten vor allem Unternehmen an deren Ende betroffen. Dadurch hätten sich die Lieferzeiten verlängert, und jeder habe versucht, sich so viel Rohstoffe wie möglich zu sichern, was am Ende zu "Überbestellungen" geführt habe. Viele Unternehmen hätten auch erkannt, dass sie zu sehr von einigen wenigen Lieferanten abhängig gewesen seien. Dies könne zwar bisweilen ein Vorteil sein (z.B. in Form besserer Einkaufsbedingungen), führe aber im Allgemeinen zu längeren Lieferzeiten und höheren Preisen.Und damit komme man zum starken Preisanstieg, der auf diese Herdenmentalität zurückzuführen sei. Jeder sei bereit, einen höheren Preis für die notwendigen Materialien und Komponenten zu zahlen, um seine Kunden bedienen zu können. In der Tat würden die Unternehmen fürchten, Marktanteile zu verlieren. Die Folge sei in einigen Fällen eine Bestellsituation, die durch das Angebot nicht gedeckt werden könne, mit dem Ergebnis steigender Preise bei Rohstoffen, Halbleitern, Lebensmitteln, Logistik und Löhnen. Es handle sich um eine typische Kettenreaktion, die inzwischen in einigen Wertschöpfungsketten zu beobachten sei. Bei den Energiepreisen sei der Anstieg nicht das Ergebnis einer explodierenden Nachfrage, sondern eher das Ergebnis einer äußerst prekären Gesamtsituation, wie schlechtes Wetter, Überschwemmungen, Unterbrechung der Kohleversorgung, Dekarbonisierung, politischer Streit mit Australien usw. Die steigenden Erdgaspreise hätten sich daher auch auf die übrige Welt ausgewirkt.Ein Nachfrageeinbruch könnte einen positiven Effekt haben: Weniger Stress für das System. Die Unternehmen hätten mehr Zeit, ihre Lagerbestände aufzufüllen, die Produktion anzupassen, Mitarbeiter einzustellen und zu schulen. Letztendlich werde die Nachfrage wieder steigen, da die Haushalte während der Pandemie mehr Vermögen angehäuft hätten. In puncto Energiepreise sei zu erwarten, dass sie nach dem Winter, wenn die Nachfrage nachlasse, sinken würden.Damit komme man zur Herausforderung China. Xi Jinping sei entschlossen, eine vom Verbrauch anstelle von der Industrie geführte Wirtschaft zu schaffen. In einer ersten Phase habe er darauf abgezielt, das Durchschnittseinkommen zu erhöhen. Diese Politik sei nicht frei von Mängeln gewesen und habe Raum für Exzesse gelassen. Zu Beginn des vergangenen Jahres habe die Regierung damit begonnen, diese Auswüchse zu bekämpfen, indem sie den Schwerpunkt auf den allgemeinen Wohlstand gelegt habe. Zur Erhöhung der Geburtenrate hätten die chinesischen Bürger dafür sorgen müssen, dass ihre Haushalte über ausreichende Mittel verfügt hätten, um Kinder angemessen aufziehen zu können. Übertreibungen in den Bereichen Glücksspiel, Bildung und Eigentum seien direkt und unnachsichtig angegangen worden. Dies könne sich auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken: Wenn China den Verbrauch um eine Einheit erhöhe und die Investitionen um eine Einheit senke, bleibe sein BIP unverändert. Die Folgen dieser Politik würden jedoch auch im Rest der Welt zu spüren sein.Drei zentrale Wirtschaftsakteure müssten eine schwere Entscheidung treffen, die die Märkte im Jahr 2022 und darüber hinaus prägen werde.