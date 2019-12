Für den Euro sei es aber bislang bei einer leichten Abwertung geblieben. So habe der handelsgewichtete Euro-Wechselkurs seit Jahresbeginn nur 2% eingebüßt. Ein Absturz des Euro sei vor allem deswegen ausgeblieben, weil viele Zentralbanken 2019 ebenfalls die Geldpolitik gelockert hätten. Allen voran die US-Notenbank, die nach Beendigung des Zinserhöhungszyklus nur eine kurze Pause eingelegt habe, um dann die Leitzinsen im Jahresverlauf 2019 deutlich zu senken. Der EUR/USD Wechselkurs sei in das Jahr mit 1,14 gestartet und habe Anfang Dezember bei 1,11 gelegen.



Die Analysten würden mit einer Stabilisierung des Euro im nächsten Jahr rechnen. Die grundlegenden Annahmen dabei seien: Erstens, die Europäische Währungsunion werde nicht in die Rezession abrutschen. Allerdings bei einem Wirtschaftswachstum in den vergangenen zwei Quartalen von jeweils 0,2% qoq gebe es nicht viel Puffer, um negative Schocks abzufedern, bevor die Stagnationsgrenze erreicht sei. Die zweite Annahme der Analysten sei, dass die Europäische Zentralbank keine weitere Lockerung der Geldpolitik im nächsten Jahr vornehme.



Die Bäume würden aber für den Euro im nächsten Jahr nicht in den Himmel wachsen. Wirtschaftliche Stabilisierung in Europa und leicht steigende Zinsen am Kapitalmarkt würden dem Euro helfen, sich zu fangen, mehr aber auch nicht. Der handelsgewichtete Euro-Wechselkurs dürfte bis zum Jahresende 2020 um gut 1% zulegen und der EUR/USD-Wechselkurs auf 1,12 nur leicht ansteigen. (Ausgabe 12/2019) (10.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es war kein einfaches Jahr 2019 für den Euro, so die Analysten der DekaBank.Dabei sei einer der wichtigsten Belastungsfaktoren die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Euroland gewesen. Insbesondere die EWU-Schwergewichte Deutschland und Italien hätten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Euroland gebremst. Neben der schwachen realwirtschaftlichen Entwicklung sei der zweite wichtige Belastungsfaktor die erneute geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte gewesen.