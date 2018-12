London (www.aktiencheck.de) - Wir bleiben vorsichtig gegenüber dem Wirtschaftswachstum in Europa, da der politische Gegenwind zunimmt: Brexit im März 2019, die schwindende Popularität der Großen Koalition in Deutschland, die EU-Parlamentswahlen im Mai 2019 und der Haushaltsvorschlag der italienischen Regierung, so Aneeka Gupta, Associate Director Research von WisdomTree.



Das derzeitige Wachstum des europäischen BIP von 1,9% im Jahr 2018 werde sich voraussichtlich auf 1,6% im Jahr 2019 und 1,5% im Jahr 2020 verlangsamen. Die Auswirkungen der Handelsinteressen auf dem europäischen Automobilsektor seien nun in der gesamten Lieferkette zu spüren. Den größten Rückschlag hätten die Erstausrüster erlebt. Da europäische Aktien im Großen und Ganzen fast 20% ihrer Einnahmen aus Schwellenländern erzielen würden, habe die jüngste Schwäche in den Schwellenländern auch die Nachfrage nach europäischen Gütern belastet. Die europäischen Unternehmensgewinne seien 2018 stark gewesen, aber der Ausblick sei weiterhin eng an eine Lösung um die Handelsschwierigkeiten gebunden.



Während die Europäische Zentralbank auf dem richtigen Weg sei, ihr Anleihenkaufsprogramm bis Ende 2018 zu beenden, beabsichtige sie, die Erlöse aus fälligen Anleihen, die im Rahmen des Programms gekauft worden seien, für einen längeren Zeitraum zu reinvestieren, sodass die Geldpolitik für einen Großteil des Jahres 2019 akkommodierend bleiben werde, was den Euro deutlich niedriger halten dürfte. Die Experten würden weniger optimistisch bleiben, was die Aussichten für europäische Aktien betreffe, bis der politische Gegenwind nachlasse. (03.12.2018/ac/a/m)



