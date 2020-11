Hannover (www.aktiencheck.de) - Während sich das Infektionsgeschehen in Europa weiter mit hoher Dynamik fortsetzt, sich die Wellenbrecher-Lockdowns wieder zusehends negativ auf die Energienachfrage des Kontinents auswirken und auch China mit gesunkenen Ölimporten ein Bärensignal sendet, wird die Entwicklung an den Ölmärkten durch das derzeitig alles dominierende Thema bestimmt: Die US-Präsidentschaftswahlen, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB. WKN nicht bekannt) habe auf Wochensicht um rund 6% zugelegt und am Freitag bei USD 39,66 pro Fass geschlossen.Trotz des Wahlsiegs des nachhaltigkeitsaffinen und Ölmarkt-kritischeren Demokraten Joe Biden sei aus heutiger Sicht kaum noch zu erwarten, dass die Demokraten gleichzeitig die Mehrheit im Senat erringen würden. Zumindest an den Aktien- und Ölmärkten werde das augenscheinlich positiv bewertet. Obwohl unter einem Präsidenten Biden grundsätzlich mit strikteren Lockdown-Maßnahmen und weniger ölmarktfreundlichen Weichenstellungen zu rechnen sei als unter Amtsinhaber Trump, dürfte eine republikanische Mehrheit im US-Senat zentrale Gesetzesinitiativen künftig be- oder sogar verhindern. Die Wahrscheinlichkeit etwa von nachfragebelastenden Steuererhöhungen sähen die Ölmarktteilnehmer damit gesunken. Gleichzeitig sei durch die Abwahl Trumps die Hoffnung auf eine weniger aggressive Haltung in den globalen Handelskonflikten verbunden, was langfristig förderlich für die globale Konjunktur und Energienachfrage wäre. Da sich trotz der voraussichtlich weniger forschen Tonart die grundsätzliche Haltung der USA nicht wesentlich ändern dürfte, bleibe abzuwarten, ob sich diese Hoffnungen erfüllen würden.Unterdessen führe der diplomatischere Politikstil Bidens bei führenden OPEC-Staaten auch zu Sorgenfalten. Hier stehe die Befürchtung im Raum, dass Biden die harten Restriktionen und Sanktionen gegen die Erdölexporteure Venezuela und Iran in Zukunft lockern könnte, womit einige Millionen Barrel zusätzlichen Ölangebots auf den Markt drängen würden und erneute Überversorgungssituationen entstehen könnten. Diese Befürchtungen würden aktuell jedoch untergewichtet und seien ohnehin (wie auch die zuvor genannten Erwartungen) mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Die die Analysten der NORD/LB würden ihre Preisprognosen bis auf weiteres unverändert halten. (Ausgabe 46 vom 09.11.2020) (09.11.2020/ac/a/m)