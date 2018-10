Linz (www.aktiencheck.de) - Aus dem North American Free Trade Agreement, kurz NAFTA wird neu das USA-Mexico-Canada-Agreement, USMCA, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar.



NAFTA sei 1994 ins Leben gerufen worden und zähle mit ca. 500 Mio. Menschen zu den größten Freihandelszonen weltweit. Die USA hätten seit Gründung 1994 das Handelsvolumen mit den Mitgliedsstaaten Kanada und Mexiko vervierfachen können. Der Handel mit Kanada sei überwiegend auf Holz-, Mich- und Autoteile konzentriert. Der Handel mit Mexiko sei sehr auf die Autoindustrie fokussiert. Das neue Abkommen gegenüber Kanada umfasse beispielsweise Autoteile im Wert von 32,4 Mrd. Dollar, die zollfrei in die USA exportiert werden dürften. Im Gegenzug würden die USA Zugang zum kanadischen Molkereimarkt erhalten.



Der Belastungsfaktor der letzten Monate für den Kanadischen Dollar als auch für den Mexikanischen Peso sei vom Tisch. Die beiden Währungen hätten in den letzten Tagen deutlich aufwerten können. In Zukunft seien es wieder mehr die fundamentalen Fakten, die die Kurse des Pesos und des Loonies (kanadische Währung) beeinflussen würden. (02.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.