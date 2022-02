XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

96,64 EUR +3,78% (07.02.2022, 10:18)



Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

97,30 EUR +4,04% (07.02.2022, 10:33)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Der Kupfer- und Metallrecyclingkonzern sei mit einem Gewinnsprung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Nach dem jüngsten Rücksetzer könne die Aurubis-Aktie mit den Zahlen nun erneut Fahrt aufnehmen. Dreistellige Aktienkurse sollten so zeitnah wieder möglich sein.Unter dem Strich habe der MDAX-Konzern in den drei Monaten bis Ende Dezember 118 Mio. Euro und damit fast 90 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Der Umsatz sei um mehr als ein Viertel auf 4,4 Mrd. Euro gestiegen. Aurubis profitiere von der hohen Rohstoffnachfrage, auch im Zuge der Digitalisierung der Welt sowie der wachsenden Elektromobilität.All das sorge für hohe Kupferpreise und damit auch für hohe Raffinierlöhne für die Produktion des Metalls. Zudem seien die Preise für Schwefelsäure weiterhin recht hoch, die bei der Kupferherstellung anfalle. Und auch die Geschäfte mit anderen Industriemetallen wie Zinn, Nickel und Zink würden gut laufen.Vor diesem Hintergrund habe Aurubis bereits Mitte Januar die Jahresprognose für den operativen Vorsteuergewinn auf 400 bis 500 Mio. Euro erhöht. Im ersten Geschäftsquartal habe der Kupferkonzern hier - wie schon bekannt - 152 Mio. Euro erreicht. Das sei fast doppelt so viel wie vor einem Jahr.Anleger lassen die rund 60 Prozent Gewinn seit AKTIONÄR-Empfehlung im August 2020 weiter laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie: