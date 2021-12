Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

83,44 EUR +2,08% (07.12.2021, 12:44)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (07.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Vor dem Hintergrund der Corona-Krise seien die Geschäftszahlen des Hamburger Kupfekonzerns in GJ 2020/21 überraschend gut ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Unverändert setze Aurubis seine Multimetall-Strategie fort, wobei die integrierte belgisch-spanische Metallo-Gruppe zu einem wichtigen Baustein werde. Durch weitere mögliche Übernahmen - insbesondere Recycling-Standorte - könnten mehr Auslandsmärkte erschlossen werden. Mit der Prognose für 2021/22 solle die Erfolgsstory weiter fortgesetzt werden. Trotz zwischenzeitlicher Dämpfer würden die weltweiten Konjunkturprogramme die Nachfrage nach den Konzernprodukten weiter ankurbeln.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aurubis-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 92 Euro. (Analyse vom 07.12.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Aurubis-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aurubis AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:83,44 EUR +1,81% (07.12.2021, 12:30)