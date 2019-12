ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (19.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aurubis: Bessere Zeiten voraus? - AktienanalyseDie Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) machte nach Bilanzvorlage einen Freudensprung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die MDAX-Papiere seien auf Monatssicht um mehr als 17 Prozent nach oben geschossen. Dabei würden die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht mal so gut aussehen. Zwar seien die Umsätze 2018/19 um zwei Prozent auf 11,9 Mrd. Euro geklettert. Das operative Vorsteuerergebnis sei jedoch um 42 Prozent auf 192 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich habe Aurubis mit 138 Mio. Euro nur etwa halb so viel wie im Jahr zuvor verdient. Die Dividende solle daher um 30 Cent auf 1,25 Euro gekürzt werden.Grund für den Ergebnisrückgang seien allerdings zahlreiche Sondereffekte gewesen wie etwa Produktionsstillstände an den Hüttenstandorten oder der Stopp des ausufernden Investitionsprojektes Future Complex Metallurgy. Hinzu seien Abschreibungen auf Kupfervorräte sowie in der Sparte für Flachwalzprodukte gekommen. Diese Effekte herausgerechnet, habe Aurubis besser abgeschnitten als erwartet. Zudem rechne das Unternehmen für 2019/20 mit einer stabilen Kupfernachfrage und halte deswegen und mit Blick auf die geplanten Kostensenkungen eine Erholung des operativen Vorsteuerergebnisses auf bis zu 250 Mio. Euro für möglich. Lob hätten Analysten überdies für den freien Mittelfluss übrig. Dieser sei überraschend deutlich von 203 auf 272 Mio. Euro gestiegen.Die Kommentare auf die Bilanz seien daher trotz Gewinnrückgang und Dividendenkürzung größtenteils positiv ausgefallen. Ob der Vertrauensvorschuss der Börse gerechtfertigt sei, werde sich zeigen müssen. Einen ersten Hinweis darauf dürften wohl erst die Zahlen zum Auftaktquartal Mitte Februar liefern. (Ausgabe 50/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:56,76 EUR +0,28% (19.12.2019, 12:33)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:56,74 EUR +0,67% (19.12.2019, 12:45)