Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet.





HamburgDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) charttechnisch unter die Lupe.Seit über einem Jahr laufe die Aurubis-Aktie unter dem Strich seitwärts. Die "bullishen" Marktkräfte der letzten Jahre würden also zu erlahmen drohen. Als Warnung dürfe in diesem Zusammenhang die Tatsache verstanden werden, dass das zyklische Hoch vom Januar (86,80 EUR) im Verlauf der jüngsten Kursrally nicht mehr erreicht worden sei. Beide Entwicklungen würden sich auch in den von den Analysten betrachteten Glättungslinien niederschlagen. So würden mittlerweile die von ihnen betrachteten gleitenden Durchschnitte der letzten 38, 90 und 200 Tage (akt. bei 71,50/70,44/72,54 EUR) allesamt fallen. Darüber hinaus würden die beiden kürzerfristigen jeweils unter der 200-Tage-Glättung notieren - ein Aufwärtstrend sehe anders aus.In dieser Gemengelage sollte das Papier den horizontalen Auffangbereich aus den letzten Tiefs bei knapp 65 EUR unbedingt verteidigen. Gelinge dies nicht, müssten die Hochpunkte 79,29/86,80/78,98 EUR als Distributionsprozess in Form einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Das kalkulatorische Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der potenziellen oberen Umkehr - ließe sich auf gut 20 EUR taxieren. Um das angeschlagene Chartbild zu heilen, bedürfe es einer Rückeroberung der o. g. Glättungslinien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie:64,50 EUR +0,50% (26.06.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:64,71 EUR +0,75% (26.06.2018, 22:25)ISIN Aurubis-Aktie:DE0006766504