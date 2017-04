ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (05.04.2017/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Myriad Opportunities Master Fund Limited hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Aurubis AG leicht an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Myriad Opportunities Master Fund Limited haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) moderat erhöht.Die Finanzprofis des Hedgefonds Myriad Opportunities Master Fund Limited haben am 03.04.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,09% auf 1,12% der Aktien der Aurubis AG ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Aurubis AG:1,31% CQS (UK) LLP (31.03.2017)1,12% Myriad Opportunities Master Fund Limited (03.04.2017)0,80% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (31.03.2017)0,65% Millennium International Management LP (31.03.2017)0,53% BNP PARIBAS SA (20.02.2017)0,42% LINDEN ADVISORS LP (29.12.2015)0,34% Arrowgrass Capital Partners LLP (03.04.2017)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:64,12 EUR +0,14% (05.04.2017, 10:27)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:64,084 EUR +0,13% (05.04.2017, 09:41)