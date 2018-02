XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

73,40 EUR (20.02.2018)



DE0006766504



676650



NDA



AIAGF



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (21.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) von 70,00 auf 74,00 Euro.Aurubis habe für Q1-17/18 ein operatives EBT von 79 Mio. EUR (VJ: 18 Mio. EUR) berichtet. Die Vergleichsbasis habe negative Effekte von -41 Mio. EUR durch einen Wartungsstillstand in Hamburg und der Bewertung von Vorräten enthalten. Zu den positiven Treibern hätten u.a. ein höherer Durchsatz bei Kupferkonzentrat, höhere Raffinierlöhne bei Altkupfer, eine Metallmehrausbringung, bessere Erlöse bei Schwefelsäure und ein höherer Absatz bei Gießwalzdraht und Flachwalzprodukten gehört. Demgegenüber hätten u.a. eine niedrigere Kupferprämie und ein schwächerer USD gestanden.Der operative Cashflow sei in Q1-17/18 u.a. durch höhere Vorräte mit -246 Mio. EUR deutlich negativ (VJ: -41 Mio. EUR) gewesen. Die Investitionen in das Anlagevermögen (CAPEX) sollten 2017/18 ca. 300 Mio. EUR betragen. Davon seien 31 Mio. EUR auf Q1-17/18 (VJ: 79 Mio. EUR) entfallen. Die Nettoschulden, vor Pensionsrückstellungen von 261 Mio. EUR, hätten 65 Mio. EUR per Q1-17/18 betragen und sollten zum GJ-Ende gegen Null tendieren. Die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und Schuldendeckung würden die internen Zielvorgaben erfüllen. Dies biete Spielraum für internes und externes Wachstum.Aurubis plane die Trennung vom Bandgeschäft durch den Verkauf des Segments Flat Rolled Products (FRP) an die Wieland-Werke AG. Nach Abschluss des Term Sheets am 12.02.2018 solle die Vertragsunterzeichnung (Signing) in den nächsten sechs bis zwölf Wochen erfolgen. Die Transaktion bedürfe der Zustimmung der Kartellbehörden und solle noch in 2018 abgeschlossen werden (Closing). FRP habe in Q1-17/18 ein EBT von -7 Mio. EUR erzielt und werde vermutlich ab Q2-17/18 als nicht fortzuführende Aktivität verbucht.Aurubis habe für 2017/18 ein operatives EBT auf Vorjahresniveau bestätigt. Dies impliziere einen Zielkorridor von 283 bis 313 Mio. EUR (+/- 5% vs. VJ). Aurubis rüste sich mit der strategischen Ausrichtung auf ein Multi-Metall-Geschäft und der Hebung von Effizienzgewinnen mittelfristig für Zeiten, in denen sich das aktuell positive Marktumfeld deutlich verschlechtern könnte (Preisänderungsrisiken). Das Kursziel von 74 (70) EUR impliziere ein KGV von ca. 13x für 2017/18E gegenüber einem langfristigen, mittleren 12M-FWD-KGV von 11x (Min: 7x; Max: 16).