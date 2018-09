Stuttgart-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,94 Euro -1,49% (27.09.2018, 14:23)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,02 Euro +0,12% (27.09.2018, 14:34)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,19 CAD -4,54% (26.09.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (27.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Mark Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) weiterhin spekulativ zu kaufen.Aurora Cannabis Inc. sei mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unter Berücksichtigung der Übernahme von MedReleaf, die Ende Juli noch nicht abgeschlossen gewesen sei, hätten sich die pro forma-Erlöse auf 33,1 Mio. USD belaufen. Im Vergleich zu den großen kanadischen Konkurrenten erziele Aurora Cannabis derzeit das stärkste Cannabis-Umsatzwachstum.Weitergehende M&A-Maßnahmen sowie in Investments in den Inlands- und Auslandsmarkt hätten die operativen Ausgaben stark ansteigen lassen und über die Prognosen hinaus getrieben. Daher sei der EBITDA-Verlust höher ausgefallen als prognostiziert.Um im Bewertungsmodell einen verringerten Risikoabschlag im Hinblick auf die Aktivitäten des legalen Konsums zu berücksichtigen erhöht Analyst Mark Bottomley das Kursziel von 11,00 auf 13,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: