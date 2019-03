Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,83 Euro +10,75% (13.03.2019, 16:40)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,79 CAD +10,81% (13.03.2019, 16:40)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (13.03.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse der Analystin Vivien Azer von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bringt Analystin Vivien Azer vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Aurora Cannabis Inc. habe Nelson Peltz als strategischen Investor gewonnen. Dies könnte den Expansionsbestrebungen des Unternehmens wegen der Beziehungen von Peltz zugute kommen, so die Analysten von Cowen and Company. Änderungen am bestehenden Geschäftsmodell seien weniger wahrscheinlich.Analystin Vivien Azer ist der Ansicht, dass Aurora Cannabis bei der Auswahl von Partnern geduldiger sei und methodischer vorgehe als die kanadischen Konkurrenten.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bekräftigen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 14,00 CAD.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,85 Euro +10,10% (13.03.2019, 16:24)