Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,17 EUR -2,62% (02.10.2018, 17:00)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

CAD 12,00 -3,69% (02.10.2018, 16:46)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Neben der allgemein guten Stimmung am Cannabismarkt und starken Q4-Zahlen habe insbesondere ein Bericht des kanadischen Finanznachrichtensenders BNN Bloomberg die Aurora Cannabis-Aktie beflügelt. Demnach solle das kanadische Unternehmen Gespräche mit dem US-Getränkegiganten Coca-Cola geführt haben. Dabei solle es um die mögliche Entwicklung von Getränken mit Cannabidiol (CBD) gegangen sein.Komme es tatsächlich zu einem Deal mit Coca-Cola, dürfte dies der Aurora Cannabis-Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Verwunderlich wäre dies nicht, denn die Kandier würden über sehr hohe Produktionskapazitäten verfügen, um einen großen Bedarf decken zu können. Für zusätzliche Fantasie sorge ein möglicher Börsengang an einem großen US-Handelsplatz. Damit könnten mehr Investoren erreicht werden.Anleger, die der Empfehlung des Anlegermagazins von Ende August gefolgt seien, könnten sich bereits über einen Kursgewinn von mehr als 50% freuen. "Der Aktionär" sehe mittelfristig angesichts der guten Positionierung weiteres Potenzial bis in den Bereich von 12 Euro. Nächste Hürde, die es auf dem Weg hierhin zu überwinden gelte, sei das im Januar dieses Jahres markierte Allzeithoch bei 15,20 CAD (Kanadische Dollar) bzw. 9,85 Euro. Ein Stopp bei 5,80 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: