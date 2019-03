Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (22.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Umfeld für Cannabis-Aktien bleibe weiter gut. Am Donnerstag hätten Aurora Cannabis, Canopy Growth und Aphria weiter zugelegt. Outperformer sei einmal mehr die Aktie von Village Farms gewesen. Das Papier sei um sportliche 9,3% gestiegen.Ein Kursfeuerwerk habe zuletzt die Hot-Stock-Empfehlung aus Ausgabe 09/2019, Village Farms, hingelegt. Beflügelt hätten die Aktie zuletzt mehrere positive News.Zum einen habe Village Farms für das 50/50-Gemeinschaftsprojekt mit Emerald Health - Pure Sunfarms - von Health Canada die nächste Genehmigung für die Cannabisproduktion erhalten. Durch diese könne Pure Sunfarms seine Cannabis-Produktionsfläche um rund 200.000 Quadratfuß auf insgesamt 1,03 Millionen Quadratfuß erweitern. Damit befinde sich Pure Sunfarms auf dem besten Weg, bis 2020 eine Jahresproduktion von 75.000 Kilogramm zu erreichen.Vor Kurzem habe Village Farms zudem einen interessanten Deal mit Canna Farms Limited einfädeln können. Über die Onlineplattform für medizinisches Cannabis werde Village Farms in Zukunft seine Produkte verkaufen können. Durch die Zusammenarbeit mit Canna Farms würden die Reichweite und der Bekanntheitsgrad der Marke "Pure Sunfarms" von Village Farms steigen.Village Farms sei seit 30 Jahren auf den Anbau von Obst und Gemüse spezialisiert. In Zukunft wolle Vorstand Michael DeGiglio das Portfolio ausbauen. Ziel sei es, im Jahr 2019 knapp 50.000 Kilogramm Cannabis herzustellen. Bis vor kurzem habe das Ziel von Vorstand DeGiglio gelautet, die Kapazitäten auf 300.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr auszubauen. Auf der Roth Conference am 19. März habe DeGiglio die Ziele auf 330.000 Kilogramm Cannabis nach oben geschraubt.Die Village Farms-Aktie habe am Donnertag weiter zugelegt. Jede noch so kleine Konsolidierung werde zum Einsammeln genutzt. Wer investiert sei, gebe keine Stück aus der Hand.Auch die Aktie von Aurora sehe technisch gut aus. Der große charttechnische Ausbruch bei der Aktie sei gelungen, als die Zusammenarbeit mit Nelson Peltz bekannt geworden sei. Aurora wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten, heiße es vonseiten des Unternehmens. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, so Aurora weiter.Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Aurora Cannabis-Aktie zu halten. (Analyse vom 22.03.2019)