Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,42 Euro +2,33% (25.09.2019, 14:40)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,29 CAD -6,40% (24.09.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Trauerspiel bei den Cannabis-Aktien gehte weiter. Am gestrigen Dienstag hätten die Werte erneut massive Kursverluste verkraften müssen. Die Aurora Cannabis-Aktie habe 6,4% verloren.Auch wenn die Unternehmen die hohen Erwartungen der Investoren in den vergangenen Quartalen nicht hätten erfüllen können, sei die aktuelle Phase eine klare Übertreibung nach unten. Möglicherweise sei mit dem jüngsten Ausverkauf die letzte Stufe der Korrektur eingeläutet worden. Von einem Kaufsignal seien aber alle Cannabis-Werte derzeit noch weit entfernt.Anleger sollten die Aurora Cannabis-Aktie weiter auf ihrer Watchlist behalten und ein Kaufsignal abwarten. Sobald der nächste Aufschwung in der Branche starte, könnte es dann wieder schnell gehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,76 USD -6,30% (24.09.2019, 22:10)