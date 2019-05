Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Auch wenn es in den vergangenen Monaten nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada im Oktober 2018 etwas ruhiger um mögliche Legalisierungsbestrebungen geworden sei, würden diese im Hintergrund dennoch weiter laufen. Noch in diesem Jahr könnte beispielsweise in Mexiko der Konsum zum Freizeitgebrauch freigegeben werden. Medienberichten zufolge schlage der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ein Ende der Prohibition für alle derzeit illegalen Substanzen vor.Der Krieg gegen die Drogen habe die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung, die durch derzeit verbotene Substanzen drohe, zu einer Krise der öffentlichen Sicherheit werden lassen, heiße es im Entwicklungsplan des Landes. Vor ziemlich genau zwei Jahren sei Mexiko eines der über 40 Länder gewesen, das medizinisches Cannabis legalisiert habe. Nun könnte es das dritte Land werden, das Cannabis vollständig legalisiert habe. Der Oberste Gerichtshof des Landes habe eine Frist bis Oktober gesetzt, um einen Regulierungsplan für Cannabis zu entwickeln.Und welche Bedeutung ein solcher Schritt haben würde, zeige bereits ein Blick auf die reinen Bevölkerungszahlen. Mexiko habe rund 130 Millionen Einwohner. Das seien mehr als dreimal so viele wie in Kanada. Das Umsatzpotenzial sei enorm. Einer der Profiteure dieser Entwicklung wäre Aurora Cannabis. Das Unternehmen habe vor einigen Monaten Aurora eine wichtige Kooperation in Mexiko geschlossen. Die Kanadier seien dort eine exklusive Partnerschaft mit dem Arzneimittelhersteller und -händler Farmacias Magistrales eingegangen und hätten sich damit das Tor zu einem hochinteressanten Markt geöffnet. Aurora sei damit in dem bevölkerungsreichen Land bereits top positioniert.Das Unternehmen bleibt langfristig einer der Favoriten des "Aktionär". Allerdings muss man bei der Aurora Cannabis Aktie - wie bei der gesamten Branche - eine volatile Kursentwicklung einkalkulieren, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: