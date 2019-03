Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,83 Euro +10,75% (13.03.2019, 16:40)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,79 CAD +10,81% (13.03.2019, 16:40)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (13.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis: Strategischer Berater an Board - AktienanalyseMit dem US-Milliardär Nelson Peltz erhofft sich Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) einen strategischen Berater und lotet mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Außerdem werde Peltz Aurora bei einer weltweiten Expansionsstrategie beraten, wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Aktie habe an der New Yorker Börse gut 10 Prozent zugelegt und habe sich über ein wichtiges Widerstandsniveau begeben. Damit könnte die seit Ende 2018 laufende Erholung fortgesetzt werden, an Volatilität werde es bei diesem Wert sicherlich nicht fehlen.Könne Aurora Cannabis das Niveau von 8,04 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs verteidigen, wären weitere Kursgewinne bis in den Bereich von rund 10 US-Dollar durchaus vorstellbar. Allerdings zeige die mögliche Partnerschaft mit dem Hedgefonds Manager auch leichte Zweifel auf, die Aktie sei mittlerweile von ihren Tageshochs zurückgekehrt. Ohnehin sei ein Investment mit vergleichsweise höheren Risiken verbunden, weshalb nur kleinere Handelsgrößen gehandelt werden sollten. Für den Fall eines Kursrutsches unter 7 US-Dollar drohe hingegen ein unmittelbarer Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 6,66 US-Dollar. Damit könnte jedoch zeitgleich ein Trendbruch einhergehen, der weitere Abgaben auf 6 US-Dollar, darunter sogar auf 4,58 US-Dollar zur Folge haben könnte.Da die Kurse bei Aurora Cannabis derzeit stark nachrichtengetrieben seien, dürfte die Volatilität in dieser Aktie recht hoch bleiben. Oberhalb von 8,04 US-Dollar habe das Wertpapier jedoch die Möglichkeit an 10 US-Dollar anzuknüpfen, worauf Investoren über entsprechende Long-Instrumente setzen können. Eine Verlustbegrenzung sollte sich aber noch auf dem Niveau von 7,80 US-Dollar aufhalten. Für den Anfang werden nur kleinere Handelspositionen nahegelegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.03.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,85 Euro +10,10% (13.03.2019, 16:24)