Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,295 EUR -0,97% (21.08.2019, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,85 USD -1,35% (21.08.2019, 16:36)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,775 CAD -1,21% (21.08.2019, 16:37)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (21.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis gelte unter den kanadischen Marihuana-Produzenten als hochinteressant. Aktuell müsse der komplette Bedarf importiert werden. Erst Ende kommenden Jahres sei mit der ersten Ernte aus deutscher Produktion zu rechnen. Aber auch hier hätten die Kanadier ihre Hände im Spiel.Die deutsche Tochter von Aurora Cannabis habe in diesem Jahr im Rahmen einer Ausschreibung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Zuschlag für fünf Lose für die Produktion erhalten. Derzeit sei Aurora dabei, eine entsprechende Anlage in Leuna mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern zu errichten. Die erste Ernte werde für Ende Oktober 2020 erwartet. Gemäß den Ausschreibungsbedingungen werde Aurora für vier Jahre jeweils 1.000 Kilogramm Marihuana liefern.Derzeit seien die Titel im Cannabis-Sektor deutlich angeschlagen. DER AKTIONÄR rechne aber spätestens im Herbst mit einem deutlich freundlicheren Umfeld. DER AKTIONÄR würde aber Aurora Cannabis ganz klar der Aktie von Tilray vorziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: