Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (24.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Börsendebut an der New York Stock Exchange (NYSE) sei für Aurora Cannabis nicht zufriedenstellend verlaufen. Ärgerlich für das kanadische Unternehmen, dass die scharfe Korrektur im Cannabis-Sektor genau am Tag des US-Listings eingetreten sei Die Cannabis Aurora-Aktie habe mit knapp 12% deutlich im Minus geschlossen.Schwamm drüber! Langfristig sei die Story im Cannabis-Sektor intakt. Getränke-Hersteller, Tabak-Produzenten, Pharma-Konzerne - alle könnten an einem Engagement im Cannabis-Sektor interessiert sein und für weiter steigende Kurse sorgen.Für den "Aktionär" sei der Kursrutsch bei Aurora Cannabis für spekulativ ausgerichtete Anleger eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Angesichts der hohen Volatilität in den letzten Handelstagen- und -wochen seien allerdings auch starke Nerven gefragt, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,86 EUR +2,39% (24.10.2018, 11:38)